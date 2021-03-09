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Названа дата открытия Греции для туристов
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Греция намерена открыть границы для туристов к 14 мая, сообщил греческий министр туризма Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021.
Греция, по словам министра, планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.
Теохарис подчеркнул, что все эти планы будут реализованы с учетом условий пандемии. Обращаясь к потенциальным туристам, он сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. В этом контексте туристы должны отвечать следующим условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.
При этом министр отметил, что все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом является использование экспресс-теста, что означает, что не потребуется временная изоляция на 24 часа в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз будет поставлен незамедлительно, а в случае необходимости турист переведен в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все расходы несет греческое государство, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет.
По его словам, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без различий и исключений распространяются на гостей страны.
Туристический сезон 2021 года, по его совам, будет проходить под девизом All you want is Greece («Все, что вы хотите, – это Греция»), приглашая международную общественность приехать в Грецию в этом году на отдых. «С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм», – заявил Теохарис, отметив, что Грецию посетили в общей сложности более 6 млн туристов в прошлом году.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
Холмогоров назвал выбор представителя России на «Евровидении» «плевком в лицо»
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Публицист и историк Егор Холмогоров назвал «сознательным плевком в лицо» выбор в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение» певицы Manizha (Манижа Сангин).
«Похоже, что скандал с отправлением на «Евровидение» с песней «Русская женщина» откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни – образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. … У авторши есть не менее омерзительные песни типа «Недославянка», – высказал Холмогоров свое мнение в Telegram.
Публицист считает, что выбор Манижи в качестве представителя России на «Евровидении» – «это сознательный плевок в лицо». «Не надо врать, что это частное лицо, это не частное лицо, а представитель национальной телекомпании под национальным флагом. Вот спортсменам под национальным флагом России выступать будет запрещено. А это будет выступать именно под ним. Впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны. Поражения в дурацком конкурсе, но все-таки», – полагает Холмогоров.
Ранее певица в комментарии РИА «Новости» заявила, что хочет показать миру Россию «щедрой, открытой и яркой». Артистка указала, что для нее цель участия в конкурсе – возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», – рассказала Manizha.
После того, как группа Little big отказалась представлять Россию на конкурсе, в ходе отбора по результатам зрительского голосования певица Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. Manizha исполнит на «Евровидении» композицию Russian Woman.
«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри «обрушением декораций».
«Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней Сассекскими следует, что «даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».
«Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей»,– написала Захарова.
«От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же», – указала она. По словам Захаровой, «любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот». «Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, «Белых касок» и тд.», – напомнила Захарова.
Третьим выводом, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, является то, что «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле». «Это не скандал. Это обрушение декораций», – заключила Захарова.
Ранее Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул сыну британского принца Гарри из-за цвета кожи.
Напомним, британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи Великобритании. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля 2020 года герцог и герцогиня Сассекские официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.
Определен представитель России на конкурсе «Евровидение-2021»
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Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman, сообщили в эфире Первого канала.
Пресс-служба канала сообщала, что представитель России на «Евровидении» будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» от России, а группа Little big не будет представлять Россию на конкурсе.
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение».
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Ширвиндт вспомнил последние слова Миронова перед смертью
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о последних словах актера Андрея Миронова перед смертью.
«Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова», – цитирует Ширвиндта «Московский комсомолец».
Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году, где артист, находясь на гастролях, потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере. Актера доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Миронов умер в возрасте 47 лет.
Миронов страдал от врожденной аневризмы, при которой категорически противопоказаны длительные физические нагрузки.
Ранее Ширвиндт рассказал, что Миронов знал о своих проблемах со здоровьем, однако не хотел делать операцию.
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.
«Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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Шведские ученые объяснили, почему «Спутник V» эффективнее других вакцин
Шведские ученые провели исследование, которое помогает понять причину более высокой эффективности векторных вакцин от коронавируса, таких как американская Johnson & Johnson и российская «Спутник V», сообщает телеканал SVT.
Подобные вакцины проникают в клетки организма с помощью так называемого аденовируса и, оказавшись внутри, запускают процесс по производству антител. Однако ученые из Университета Умео в Швеции, проводившие исследование совместно с немецкими и нидерландскими коллегами, выяснили, что у отдельных вакцин механизм проникновения в клетки не совсем такой, как считалось ранее, что и объясняет их более высокую эффективность, передает ТАСС.
«Это работает так: вакцина «зайцем» добирается до клетки и, оказавшись там, использует белок в качестве ключа для открывания клетки и доставки в нее гена, запускающего процесс производства антител», – рассказал профессор вирусологии Университета Умео Никлас Арнберг.
По его словам, ранее считалось, что все вакцины, использовавшие для транспортировки аденовирус, в качестве ключа для проникновения в клетку задействовали шиповый белок. «Но когда мы попробовали воспроизвести это в лабораторных условиях, у нас ничего не получилось. Тогда мы стали проверять другой белок, так называемый гексоновый, и обнаружили, что именно он выступает в роли ключа от клетки», – добавил он.
При этом Арнберг отметил более высокую степень защиты у российской вакцины. «Johnson & Johnson – это вакцинация только одной дозой, а российская вакцина – двумя. Это, вероятно, приведет к тому, что «Спутник» после двух доз обеспечит лучшую защиту, чем Johnson & Johnson», – прокомментировал он.
Исследование Университета Умео опубликовано в научном журнале PNAS.
Ранее главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Украина пыталась «удалить» крымчан из совещания ОБСЕ по свободе СМИ
Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости».
По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.
Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.
«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она.
Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.
Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Врио главы Мордовии заявил о критической ситуации в регионе
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Ситуация в Мордовии критическая, причастны к этому отправленные в отставку члены правительства республики, заявил врио главы региона Артем Здунов.
«Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку по большей части именно отставкой председателя правительства… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике», – сказал Здунов.
По его словам, «на сегодняшний день ситуация в Мордовии действительно критическая», передает РИА «Новости».
В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры «самоустранились» от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.
В начале марта Здунов дал старт республиканскому кадровому проекту «Моя Мордовия», который направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей.
Опра Уинфри дала пояснения к скандальному интервью Меган Маркл
Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу.
Супруга принца Гарри, афроамериканка по матери, Меган Маркл в интервью Опре Уинфри сообщила, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи.
Маркл отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб».
«Это были и не его бабушка, и не его дед», – сказала позднее Уинфри в эфире телеканала CBS.
Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к разговорам, информация о которых вызвала широкий резонанс в обществе и в СМИ, передает РИА «Новости».
Маркл в ходе интервью отметила, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании».
В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко восхищается королевой Елизаветой Второй и не будет комментировать скандал, вызванный интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.
А в Белом доме подчеркнули значение отношений с Великобританией на фоне интервью «частных граждан» принца Гарри и Меган Маркл. Американская администрация отказывается от дальнейших комментариев, но признает «отвагу» принца Гарри и его супруги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США
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Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью.
«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.
Генпрокуратура назвала регионы-лидеры по уровню коррупции
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Лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
«Далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», – передает РИА «Новости» слова Балдина.
Меньше всего взяток в 2020 году, по его данным, зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
Балдин отметил, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.
«Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – уточнил представитель Генпрокуратуры.
Ранее депутата из Мордовии и экс-главу регионального нацбанка заподозрили во взятке.
Выходящего из тюрьмы в Литве танкиста – участника событий 1991 года в Вильнюсе снова арестовали
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Апелляционный суд Литвы арестовал на 20 дней осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина России Юрия Меля, у которого 12 марта истекает семилетний срок заключения.
«Апелляционный суд Литвы рассмотрел заявление прокурора о содержании под стражей осужденного Юрия Меля и постановил задержать осужденного на 20 дней, считая с 12 марта 2021 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В прокуратуре отметили, что в пятницу для Меля заканчивается наказание в виде семи лет лишения свободы по обвинительному приговору, который прокуратура считает мягким. «Прокуратура обосновывает необходимость содержания Юрия Меля под стражей тем фактом, что он является иностранным гражданином и после освобождения может избежать возможного более сурового тюремного заключения», – говорится в пресс-релизе.
В постановлении заседания, прошедшего во вторник, коллегия судей отметила, что по делу о событиях 13 января окончательное решение апелляционного суда будет объявлено 31 марта с учетом множества спорных вопросов.
Напомним, согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов». В частности, был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Среди подсудимых были два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам. Однако назначил Мелю семилетний срок, а Иванову дал четыре года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.
Против Байдена подали иск 12 штатов США
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Власти Миссури и еще 11 штатов подали иск против президента США Джо Байдена за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды в связи с опасениями, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб, сообщил телеканал Fox News.
По сведениям телеканала, к иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей, передает ТАСС.
Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных издержек составляет 9,5 трлн долларов, «На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев – от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество», – приводит телеканал выдержку из иска.
Напомним, в первый день пребывания в должности президента Соединенных Штатов Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Через неделю Байден подписал указы о противодействии изменению климата. 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что Россия должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить».
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