Названа дата открытия Греции для туристов

Греция намерена открыть границы для туристов к 14 мая, сообщил греческий министр туризма Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021.

Греция, по словам министра, планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

Теохарис подчеркнул, что все эти планы будут реализованы с учетом условий пандемии. Обращаясь к потенциальным туристам, он сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. В этом контексте туристы должны отвечать следующим условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.

При этом министр отметил, что все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом является использование экспресс-теста, что означает, что не потребуется временная изоляция на 24 часа в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз будет поставлен незамедлительно, а в случае необходимости турист переведен в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все расходы несет греческое государство, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет.

По его словам, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без различий и исключений распространяются на гостей страны.

Туристический сезон 2021 года, по его совам, будет проходить под девизом All you want is Greece («Все, что вы хотите, – это Греция»), приглашая международную общественность приехать в Грецию в этом году на отдых. «С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм», – заявил Теохарис, отметив, что Грецию посетили в общей сложности более 6 млн туристов в прошлом году.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.