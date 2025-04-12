Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.17 комментариев
Жительница Донецка погибла при детонации взрывоопасного предмета
Пушилин: Жительница Донецка погибла при детонации взрывоопасного предмета
В Донецке в Петровском районе из-за детонации взрывоопасного предмета погибла мирная жительница, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1956 года рождения», – написал он в Telegram-канале.
Также Пушилин рассказал о гибели еще одной женщины 1954 года рождения в Никитовском районе Горловки. Она погибла вследствие обстрела ствольной артиллерией противника.
Глава ДНР отметил, что в результате обстрелов повреждены два жилых домостроения и два гражданских автомобиля в Никитовском районе Горловки и поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа. Он добавил, что со стороны вооруженных формирований Украины было совершено более десяти атак, применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
На прошлой неделе в Донецкой народной республике в результате атак со стороны ВСУ погибли два человека и еще восемь получили ранения.
Накануне сообщалось, что украинские войска провели 22 обстрела населенных пунктов ДНР за сутки, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждены три дома и автомобиль.