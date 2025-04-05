В ДНР из-за атак ВСУ погибли два человека

Два погибших и восемь пострадавших в ДНР в результате атак ВСУ на Горловку и Макеевку

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погибли два человека и восемь получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

В Кировском районе Макеевки в результате атаки погибла сотрудница предприятия «Рыбный цех», еще две работницы получили ранения. В Горловке, в Центрально-Городском районе, атака ударных БПЛА привела к гибели мужчины 1993 года рождения. Там же пострадали пять человек, еще одна женщина была ранена в Никитовском районе.

ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Всего зафиксировано около 40 атак. Шесть жилых домов, пять объектов инфраструктуры и два автомобиля оказались повреждены.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, власти ДНР продолжают оценивать ущерб и принимать меры по восстановлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на Горловку погиб один человек и пострадали пятеро, включая сотрудника МЧС, при этом был нанесен ущерб инфраструктуре города.

Донецк впервые с начала конфликта был атакован ударными БПЛА дальнего действия со стороны Украины. ВС России усилили давление на оборону ВСУ в Запорожской области, продвигаясь на Ореховском, Степногорском направлениях и у границы с ДНР.