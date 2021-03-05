Минцифры опровергло отключение интернета у россиян

Гражданин Германии получил срок за поставки металлообрабатывающих станков российской оборонке

В Германии вынесли обвинительный приговор за нарушение эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки вооружений в Россию, введенное из-за воссоединение Крыма с Россией и «российского вмешательства» на востоке Украины: земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого экспортировала технику, пригодную для производства ракет.

Еще один фигурант дела был приговорен к двум годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам, передает Deutsche Welle.

Судьи сочли доказанным, что глава фирмы нарушил санкции ЕС в отношении российского руководства в семи случаях с 2015 по 2018 годы, а его 40-летний пособник дважды содействовал ему в налаживании контактов и получил за данные услуги вознаграждение.

Компания якобы продавала российской оборонной компании металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения, что является нарушением санкций ЕС. Бизнес велся через российского предпринимателя, закупавшего за границей оборонную продукцию.

Промежуточным закупщиком при этом выступала гражданская компания, однако в итоге станки поставлялись оборонному предприятию. При этом суд счел недоказанным, что обвиняемые сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами.

Суд постановил, что фирма должна выплатить государству всю валовую прибыль в размере 7,9 млн евро, полученную от нелегальных сделок. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение размером 184 тыс. евро, и выплатить дополнительный штраф в размере 150 тыс. евро.

В декабре сообщалось, что Высшем земельном суде Гамбурга начали процесс по делу двух выходцев из экс-СССР, обвиняемых в запрещенных Евросоюзом поставках в Россию товаров двойного назначения. На скамье подсудимых оказались два Александра, известно, что фамилия одного мужчины начинается на С., а другого – на О.

Первому 41 год, он выходец из Казахстана, второму – 40 лет, в Германию он приехал из Киргизии, в данный момент оба – граждане ФРГ.

Предполагалось, что они – российские немцы, которым после переезда в Германию в упрощенной форме дают немецкое гражданство и не требуют при этом отказываться от прежнего.

Главным обвиняемым называли Александра С. Ему вменяли в вину, что в период с 2015 до 2018 года он продал и поставил российскому предприятию военно-промышленного комплекса 15 металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники, на общую сумму в 8 млн евро. В роли консультанта по экспортно-импортным операциям выступил Александр О., получивший за свои посреднические услуги 270 тыс. евро.

Согласно обвинительному заключению, Александр С. еще с 2009 года занимался куплей-продажей машиностроительного оборудования, создав для этого собственное экспортно-импортное ООО. Его партнером был Сергей К., руководитель одного российского предприятия, контакт с которым помог установить Александр О.

Следствие заявляло, что якобы по поручению российских спецслужб Сергей К. занимался целенаправленным поиском и приобретением зарубежного промышленного оборудования для предприятий российского ВПК.

Указывалось, что начиная с января 2015 года Сергей К. несколько раз заказывал у Александра С. специальные металлообрабатывающие станки, подпадающие под постановление ЕС от 2009 года о товарах двойного – военного и гражданского – назначения.

Александр С. был арестован 12 февраля 2020 года, содержался в следственном изоляторе. Александра О. арестовали 2 июня, но уже на следующий день отпустили под подписку до начала судебного процесса.

Немецкая юридическая контора Rodl & Partner, которая, среди прочего, консультирует фирмы в сфере германо-российских торгово-экономических связей, сообщала, что в феврале 2020 года были произведены обыски в Баварии, Берлине и Саксонии в 12 помещениях, принадлежащих как коммерческим предприятиям, так и не подпадающим под подозрения частным лицам, по результатам которых и был арестован обвиняемый.

Напомним, в марте послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России по Украине.

Летом минувшего года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

При этом Украина просила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались.