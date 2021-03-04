Российский космонавт замазал североафриканской смолой отверстия в корпусе МКС

Космонавт Сергей Рыжиков замазал клеем из смолы североафриканской хвои два отверстия на концах трещины в корпусе российского модуля «Звезда», которые ранее просверлил, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Центром управления полетами.

После этого космонавт закрыл отверстия фторопластовой пленкой. Наземные специалисты поблагодарили Рыжикова за работу и попросили оценить, как «ведет» себя пленка, передает РИА «Новости».



Отверстия на концах трещины космонавт просверлил ранее, чтобы остановить ее рост.

Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.