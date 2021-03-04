Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

Японский миллиардер начал поиск желающих облететь вокруг Луны

Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны.

Маэдзава объявил, что начал набор желающих на 8 вакантных мест для полета с ним вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.

Прием заявок заканчивается 14 марта в 23.59 (17.59 мск). Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.

«До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно – еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!» – передает РИА «Новости» слова Маэдзавы.

Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.

Маэдзава, которому 45 лет, широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель – его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов – и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий предпочтение молодым актрисам. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.

Ранее Юсаку Маэдзава объявил конкурс для женщин, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни. Впоследствии конкурс был отменен.

Сообщалось также, что миллиардер будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket).

На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года Маэдзава заявлял, что возьмет с собой шесть-восемь представителей различных видов искусств – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.