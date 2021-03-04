Психолог рассказала об отношении женщин к банальным подаркам на 8 Марта

Гель для душа с мочалкой – не всегда плохой подарок на Международный женский день, смотря как обыграть, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Наталья Панфилова, комментируя исследование, указывающее на рост спроса на косметические наборы в преддверии 8 марта.

Онлайн-сервис «Яндекс.Маркет» проанализировал потребительский спрос в феврале и марте и выяснил, что самым популярным подарком к Международному женскому дню является косметические наборы, количество заказов на которые выросло на 251%, причем преимущественно это были наборы с гелем для душа и мочалкой. На втором и третьем местах оказались парфюмерия и кондитерские изделия. Кроме того, спрос вырос на ювелирные украшения, электронику, портативные колонки и фотоаппараты.

«На самом деле подарки – вещь очень тонкая, смотря как обыграть. Если молодой человек дарит своей даме халат и тапочки, но при этом они не живут вместе, то это может быть символическим подарком, говорящим «переезжай ко мне жить». Возможно, набор гель для душа из той же серии. Мужчина как бы говорит своим подарком, что у девушки будут свои персональные гель для душа и мочалка в его доме», – предположила Панфилова.

Отнестись к такому подарку девушки могут по-разному, считает психолог. Дело в том, что все зависит от обстоятельств. Если все действительно ведет к переезду, то, по мнению эксперта, для большинства особей женского пола это долгожданный подарок, который не может не радовать.

«Если же пара живет вместе, то, скорее всего, гель для душа с мочалкой будет все равно, что носки на 23 февраля. То есть это симметричные подарки. Но на самом деле, для многих людей и в этом ничего такого нет, потому что они оба понимают, что копят на ипотеку или совместный отдых. То есть это не тот подарок, который является оскорблением, а просто приятным знаком внимания», – объяснила Панфилова.

Она также заметила, что, например, шоколад и конфеты, на которые также повысился спрос, являются традиционным беспроигрышным подарком, как и цветы. Примечательно, что многие девушки вообще не воспринимают цветы как отдельный подарок, а расценивают в качестве дополнения к подарку. Это, по мнению психолога, тоже следует из традиций.

«Все девушки действительно по-разному относятся к цветам. Кто-то вообще срезанные букеты не любит и безразлично к ним относятся, а кто-то, особенно наши родители, люди старшего поколения, букеты обожают. Для них это то же самое, как то, что нельзя в гости идти с пустыми руками. Что-то вроде моветона. Поэтому это какая-то культурологическая штука и цветы женщине нужны просто для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что она – женщина», – заключила Панфилова.

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