Названы самые популярные подарки на 8 марта

Самыми популярными подарками к 8 марта назвали товары для красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения, показало исследование онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет».

Эксперты сервиса проанализировали потребительский спрос в феврале и марте. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года, передает РИА «Новости».

Традиционно одними из самых популярных подарков на 8 марта стали товары для красоты: «В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2-8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Наибольший рост спроса пришелся на косметические наборы – количество заказов выросло на 251%, и чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой».

В 2021 году россияне готовы потратить на такой подарок около 1 тыс. рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года.

Также в 2,6 раза выросло количество заказов парфюмерии. На такой подарок россияне тратят около 2,4 тыс. рублей, что на 14% выше, чем в 2020 году.

Помимо косметики, традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 марта кондитерские изделия. Так, почти в шесть раз выросло количество заказов конфет в коробках, более чем в два раза – шоколадных плиток и в 1,6 раза – шоколадных яиц и фигурного шоколада.

На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом - около 800 рублей.

По данным о заказах, спрос на ювелирные украшения и часы также растет: в 5,2 раза выросло количество заказов браслетов, в 3,7 раза – брошей и в 3,4 раза – серег.

Кроме того, россияне покупают и наручные часы - количество заказов в категории выросло почти в 2,2 раза. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2,5 тыс. рублей, а часов – 4,4 тыс. рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки.

Дарят женщинам на праздник и электронику. Наибольший прирост спроса пришелся на умные колонки – с 23 февраля по 1 марта россияне сделали почти в четыре раза заказов больше, чем со 2 по 8 февраля.

Также в 2,6 раза выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а категория классических фотоаппаратов – почти в 2,5 раза. Потратить на такой фотоаппарат россияне готовы около 24 тыс. рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020 году.

Вырос и средний чек и на покупку умной колонки – россияне тратят примерно на 80% больше средств на такой гаджет, чем в прошлом году.

В целом, в 2021 году россияне покупают подарки заранее – количество заказов на сервисе начало расти с 23 февраля. Эксперты маркетплейса уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта.

Ранее начальник управления Гулрыпшского района Рафик Григорян сообщил, что Абхазия уже ввезла 100 тонн мимозы на территорию России к 8 марта, всего на экспорт задекларировано 215 тонн цветов, сбор завершен.