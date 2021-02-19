Психолог объяснил безразличие мужчин к подаркам на 23 февраля

Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности, а с детства учат жить ради других, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков, комментируя результаты опроса по желаемым подаркам в День защитника Отечества.

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что большинству мужчин на День защитника Отечества хотелось бы получить гаджеты. Вторым по популярности ответом было «все равно», что они получат в подарок, а третьим – деньги. Также немало респондентов ждут любовь, заботу и внимание со стороны женщин.

«Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности. Их с детства учат жить ради других (чаще всего – ради женщин), а что такое собственные интересы – они не знают. А многим ещё и прививается чувство вины – какие это твои интересы? Настоящий мужчина по факту должен! Поэтому так сложилось, что угодить женщине – главная цель мужчины. Сам он со своими желаниями на последнем месте и никому не интересен. Даже себе», – рассказывает Бирюков.

Специалист объясняет: мужчин своего рода бросает из крайности в крайность (либо гаджет, либо все равно, что подарят), потому что они знают, что на праздник, скорее всего, все равно получат носки и пену для бритья. Просто одни это понимают, а потому делают вид, что все равно, а другие хотят помечтать.

Согласно опросу «Яндекс.Маркета» женщины чаще получают желаемый подарок на 8 марта, нежели мужчины на 23 февраля.

«Это, опять же, связано с воспитанием, – полагает собеседник. – Женщин воспитывают как принцесс, которых мужчины должны завоевывать, добиваться, ублажать, угождать. А угодить можно только подарив желаемое. Чуть ошибся – женщина фыркнула и ушла. Мужчина остался один. А мнение мужчины никому не интересно, особенно женщине. Поэтому носки и пена. И радуйся, что о тебе вообще вспомнили», – подчеркивает специалист.

Для того, чтобы не попасть в стереотипную ситуацию, когда в подарок мужчине выбираются носки и набор для бритья, психолог рекомендует постараться заранее разузнать у мужчины, что именно он хотел бы получить в этот день, поскольку вопрос подарков всегда очень индивидуален. «На мой взгляд, лучший подарок – это нужная вещь. Правда, для этого лучше узнать у мужчины, что именно ему нужно. И не ошибиться с выбором, купив по незнанию что-то другое», – заключил Бирюков.

В прошлом году банк «Открытие» провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство женщин готовы потратить на подарок к 23 февраля до тысячи рублей, в то время как мужчины рассчитывают на бюджет до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.