Россияне назвали сумму трат на 23 февраля и 8 марта

Банк «Открытие» провел опрос, по итогам которого были сопоставлены траты россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта.

Большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до 1 тыс. рублей. При этом мужчины готовы потратить от 1 до 3 тыс. рублей на подарок в Международный женский день, передает ТАСС.

Среди мужчин 57% хотели бы потратить на праздник в этом году столько же, сколько и в прошлом. В сравнимую с прошлогодней сумму также планируют уложиться 53% женщин. Больше, чем в 2019-м, готовы потратить по 24% опрошенных, а по 11% намерены ужать бюджет на подарки в этом году. Также выяснилось, что 27% мужчин и 25% женщин готовы взять подарки в кредит или рассрочку.

Респонденты назвали самые запоминающиеся подарки на 8 Марта и 23 Февраля. Женщины привели в пример первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельницы для соли и перца.

Среди желаемых подарков россиянки перечислили цветы, парфюмерию и косметику, часы, ювелирные изделия и сувениры.

Мужчины оценили на 23 Февраля в качестве подарков щенка, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину. Однако самым приятным сюрпризом к гендерным праздникам оба пола назвали деньги.

44% женщин рассказали, что любят больше получать подарки, но тех, кто любит их дарить, среди женщин оказалось больше (54%); 52% мужчин считают более приятным получать подарки, любят их дарить 43% опрошенных мужчин.