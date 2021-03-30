Число россиянок репродуктивного возраста значительно снизилось

Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России уменьшилось с 2010 года на 37,5%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Не могу не сказать о периоде распада СССР, поскольку именно период распада СССР и сложности социального и экономического плана 1990-х годов привели к тому, что как раз в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 1990-е. И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила сейчас чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%», – цитирует Голикову ТАСС.

Она добавила, что в правительстве понимают, что сокращение женщин в репродуктивном возрасте приводит к сокращению рождаемости в стране.

Вместе с тем в стране в рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года создано почти 63 тыс. новых мест для детей от полутора до трех лет, указала вице-премьер.

Голикова отметила, что в сложный пандемический период свыше 230 тыс. женщин проконсультировались в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Около 50 тысяч, или 22%, решили не отказываться от родов, их взяли под медицинское наблюдение, передает РИА «Новости».

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть», – сказала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в сентябре в России впервые с начала 2020 года зафиксирован прирост рождаемости: родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года. Также Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более трети жителей России планируют иметь двоих детей при условии сохранения нынешних условий жизни.