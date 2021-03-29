В СК рассказали об оставленных без присмотра детях в Хибинах

На склоне гор в Мурманской области, где погиб ребенок, дети из туристической группы временно остались без присмотра взрослых, сообщили в следственном управлении СК по Мурманской области.

«Первыми спуск осуществляли один из взрослых и шестеро детей. Находясь на середине склона, дети, включая погибшую, остались без присмотра, поскольку их сопровождающий, в обязанности которого входило прокладывание лыжной тропы, ушел вперед для выбора места под лагерь. Обвиняемый в это время находился на вершине и к указанным школьникам не спустился», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации следствия, когда часть тургруппы осталась без присмотра сопровождающих на середине склона, одна из девочек начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова.

Напомним, СК возбудил уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область, участники которого попали под лавину, в результате чего погибла девочка. Следователи установили, что организаторы перед выходом многодневный лыжный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова.

Глава отдела криминалистики следственного управления СК по области Виталий Баранов сообщил, что руководитель туристической группы не имел опыта лыжных походов. 24 марта руководителя группы задержали.