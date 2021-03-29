Следствие установило квалификацию руководителя попавшей под завал в Хибинах тургруппы

Руководитель туристической группы, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, где погибла девочка, не имел опыта лыжных походов, сообщил глава отдела криминалистики следственного управления СК по области Виталий Баранов.

«Обвиняемый не имел опыта лыжных походов. Решил сэкономить время и срезать путь. Он отклонился от заданного маршрута, не обеспечил безопасность и сделал спуск по низине. Пренебрег тем, что имеет место опасность. Один из сопровождающих указал, но он не обратил внимания», – передает ТАСС слова Баранова.

В СК добавили, что Сергей Смирнов, который руководил попавшей под снежный завал в Хибинах туристической группой, отрицает свою вину.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область, участники которого попали под лавину, в результате чего погибла девочка. Следователи установили, что организаторы перед выходом многодневный лыжный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова.

24 марта руководителя группы задержали.

Напомним, группа туристов попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.