Германия опровергла планы закупки новой партии американских F-35
Минобороны ФРГ заявило об отсутствии решений по приобретению дополнительных F-35
В Берлине заявили, что у ФРГ нет утвержденных планов закупать у США дополнительные истребители F-35 сверх уже оформленного заказа на 35 машин.
В настоящее время у Берлина нет планов по покупке большего количества истребителей и никаких политических решений не принималось, передает Bloomberg.
Таким образом ведомство отреагировало на информацию о якобы ведущихся переговорах с компанией Lockheed Martin.
Представитель министерства пояснила позицию властей относительно оборонных контрактов. «Министерство прокомментирует возможные проекты закупок только после того, как их одобрит парламент», – сказала она.
Ранее сообщалось, что ФРГ рассматривает возможность заказа новых F-35 из-за сложностей с франко-германской программой FCAS. Однако расширение закупок усилило бы зависимость немецкого оборонного сектора от технологий США.
Между тем газета Financial Times прогнозировала скорый отказ Берлина и Парижа от совместного производства европейского самолета FCAS.