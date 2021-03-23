Скончалась попавшая под лавину в Хибинах девочка, о чьей смерти ошибочно стало известно накануне

Девочка 2008 года рождения, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась, сообщили в региональном СУ СК. По данным ведомства, ошибочная информация о ее смерти накануне поступила по неустойчивой телефонной связи.

«Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В понедельник вечером МЧС сообщила, что в Хибинах ведет поиски ребенка 2008 года рождения, попавшего под сход лавины. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра в Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. В группе, попавшей под лавину, находились 18 человек, из них 13 детей от 10 до 15 лет.

Позже сообщалось, что девочку нашли, пытались реанимировать, но спасти ее не удалось. Однако после того, как власти региона ночью установили связь с группой, выяснилось, что девочка подает признаки жизни. Во вторник утром для эвакуации школьницы, попавшей под снежный завал, вылетел вертолет.

Следственное управление СК по региону уточнило, что данные разнились из-за отсутствия устойчивой телефонной связи. «Первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников туристической группы», – сказали в управлении.