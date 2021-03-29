Сторонники Навального помешали оппозиции на выборах мэра Якутска

Глава ячейки партии «Справедливая Россия» в Якутии, депутат Государственной думы Федот Тумусов выразил мнение, что призывы сторонников Алексея Навального голосовать на досрочных выборах мэра Якутска за Виталия Обедина помешали представителю партии набрать нужное количество голосов.

«Я считаю, что вот этот призыв навальнистов, во-первых, никакой роли не сыграл. Возможно даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что эти люди призвали, и они просто испугались и воздержались. Он просто нам помешал этот призыв, я так считаю», – заявил Тумусов в рамках пресс-конференции, посвященной итогам досрочных выборов мэра Якутска, запись которой опубликована в Facebook.

Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта, после того как 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. По итогам выборов победу одержал исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, набрав 42,27% голосов. Виталий Обедин («Справедливая Россия») набрал 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) – 11,38%, еще три кандидата набрали по 1% голосов.

Политолог Сергей Старовойтов, комментируя лидерство Григорьева на досрочных выборах, заявил газете ВЗГЛЯД, что «избиратели поддержали программу Григорьева, потому что она содержала в себе идеи хозяйственной трансформации Якутска».