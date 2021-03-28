Эксперт объяснил лидерство Григорьева на выборах главы Якутска

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НОВОСТЬ ЧАСА

США пообещали принять серьезные меры в отношении России

28 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:27  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Что значит для России экспансия Китая на Ближнем Востоке

Мусульмане не спешат доверять Китаю из-за ситуации с уйгурами REUTERS/Kemal Aslan
Пока Джо Байден начал ссориться со странами Ближнего Востока, Китай предложил пять инициатив по стабильности в регионе. Среди них уважение национальных интересов, огромные инвестиции, арабо-израильское урегулирование и ядерное нераспространение. Такая позиция Пекина идет вразрез интересам США, но как реагировать на происходящее России, которая имеет крепкие связи со многими странами в регионе? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остается только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай Бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооруженным силам Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 8 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
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  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США пообещали принять серьезные меры в отношении России
    Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса Эксперт объяснил решение Пашиняна уйти в отставку в апреле Госдеп США отреагировал на ответные санкции Китая Россиянам пообещали «персиковое» лето
    В ЕС назвали возможные сроки начала производства «Спутника V» Пушков оценил эффективность санкций Китая против США Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео Названа побеждающая инфляцию инвестиция
    Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично Подлодки ФРГ оказались оснащены российскими навигационными системами В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру МГУ ответил на заявления студентов о «варварской реставрации» вуза

    Главная тема


    Что значит для России экспансия Китая на Ближнем Востоке

    рост конфронтации


    США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

    транспортный коллапс


    Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала

    положительные тесты


    Российских тяжелоатлетов дисквалифицировали на четыре года за допинг

    Видео

    трезвый расчет


    Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

    экспортный рекорд


    Зачем Америка скупает нефть у России

    новый тип ракет


    Зачем Россия перевооружает подводный флот

    «ментальная война»


    Какую позицию займет Россия в отношениях с США

    спорное интервью


    Максим Соколов: Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

    борьба за инициативу


    Тимур Шерзад: Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

    величие и счастье


    Анастасия Семенович: Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?

    Эксперт объяснил лидерство Григорьева на выборах главы Якутска

    28 марта 2021, 19:32

    Текст: Олег Исайченко

    «Избиратели поддержали программу Григорьева, потому что она содержала в себе идеи хозяйственной трансформации Якутска», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя лидерство Евгения Григорьева («Единая Россия») на досрочных выборах главы Якутска.

    «Ситуация в Якутске была непростая, до последнего на выборах сохранялась интрига. Но в пользу исполняющего обязанности мэра Евгения Григорьева говорило то, что он был поддержан как действующим главой республики Айсеном Николаевым, так и бывшим мэром города Сарданой Авксентьевой. То есть, Григорьев стал компромиссной и консолидирующей фигурой», – рассказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

    По мнению политолога, Григорьеву удалось «объединить две электоральные базы: провластных избирателей, которые поддерживают Николаева, и оппозиционных избирателей, поддерживающих Авксентьеву». «Таким образом, слияние двух противоположных политических лагерей позволило Григорьеву набрать большинство голосов, что весьма интересно», – считает политолог.

    Также, по словам эксперта, избиратели поддержали программу Григорьева, потому что она содержала в себе «идеи хозяйственной трансформации Якутска». «Если раньше казалось, что жители Якутска хотят пестрых политических лозунгов, то теперь мы видим голосование за хозяйственные изменения и благоустройство», – отметил собеседник.

    «Кроме того, победа Григорьева в Якутске – это хороший сигнал для партии власти, свидетельствующий об укреплении внутриполитической ситуации в регионе в преддверии выборов в Госдуму», – заключил Старовойтов.

    Ранее стало известно, что на досрочных выборах главы городского округа «города Якутска» лидирует Евгений Григорьев. Согласно результатам экзитпола проводившегося в течение голосования, за него проголосовали 51% избирателей. При этом по предварительным данным местного избиркома, Григорьев лидирует с результатом в 43,81% голосов после обработки 28,69% протоколов.

    Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева поддерживала кандидата Евгения Григорьева.

    «Я очень надеюсь, что вам удалось за это время поближе познакомиться с Евгением Григорьевым, ознакомиться с его предвыборной программой и планами по развитию нашего с вами общего дома – города Якутска. Я знаю точно – Евгений Григорьев будет нам с вами хорошим мэром: он любит свой родной город, хорошо образован и имеет достаточный опыт. Он честный, порядочный человек», – написала Авксентьева в своем Instagram.


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    Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась
       28 марта 2021, 05:59
    Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз во время прилива не увенчалась успехом, сообщил источник в администрации судоходной артерии.

    «К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», – приводит слова источника РИА «Новости».

    Другой источник в администрации канала заявил, что «информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки».

    Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки.

    Ранее эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД: «Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение». По его словам, Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Сильная инерция воткнула контейнеровоз в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые.

    Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

    Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу. 

    Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.

    Коментарии (139)
    Госдеп США счел ответные санкции Китая «безосновательными»
       28 марта 2021, 04:32
    Фото: Dwi Anoraganingrum/
    Geisler-Fotopress/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    «Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», – заявил глава американской дипломатии.

    Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.

    Коментарии (31)
    В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру

    28 марта 2021, 12:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Фатеже 30-летний мужчина задушил 21-летнюю медсестру центральной больницы, сообщили в пресс-службе СК по Курской области.

    «По версии следствия, с 23 часов 45 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 15 минут 27 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», – говорится на сайте СК. Уточняется, что смерть медсестры наступила от асфиксии.

    Также в пресс-службе сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил мужчину, задушившего и спрятавшего тело своей знакомой в мусорном баке в декабре 2018 года, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Коментарии (39)
    Подлодки ФРГ оказались оснащены российскими навигационными системами

    28 марта 2021, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, сообщило издание Bild am Sonntag.

    Как сообщает издание, с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (с 2016), передает РИА «Новости».

    По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье

    В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны».

    Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы.

    Коментарии (32)
    США пообещали принять серьезные меры в отношении России
       28 марта 2021, 17:54
    Фото: OLIVIER HOSLET/
    POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Вашингтон завершает свой обзор якобы враждебных действий России против Соединенных Штатов и намерен принять серьезные меры в отношении Москвы, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен телеканалу CNN.

    «Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального. Мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», – передает ТАСС слова госсекретаря США.

    На этой неделе Соединенные Штаты договорились с Евросоюзом координировать усилия против «конфронтационного поведения» России.

    Ранее представитель Госдепа Филипп Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми.

    Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

    Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

    Коментарии (83)
    Пушков оценил эффективность санкций Китая против США
       28 марта 2021, 01:33
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена.

    «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера – бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

    Напомним, 26 марта президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена.

    Коментарии (17)
    Россиянам пообещали «персиковое» лето
       28 марта 2021, 09:30
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Лето будет оранжевое – на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», – рассказал Ura.ru Тишковец.

    Метеоролог подчеркнул, что лето этого года будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов.

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    Коментарии (14)
    Названа побеждающая инфляцию инвестиция

    28 марта 2021, 08:15

    Текст: Ксения Панькова

    Лучшим антиинфляционным активом является золото, также можно инвестировать в реальные активы (сырье, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

    По его словам, многие аналитики предполагают, что в этом году инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, передает РИА «Новости».

    В подобной ситуации, во время роста инфляции, инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю реальных активов: биржевых товаров (сырья, сельхозпродукции, промышленных и драгметаллов), рекомендует Ачкасов. «Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», – добавил эксперт.

    Он подчеркнул, что лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото. Как отметил эксперт, существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%. «Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе», – считает он. Если же необходимо оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, советует Ачкасов.

    «Облигации при растущей инфляции обычно дешевеют. Яркий пример – снижение стоимости ОФЗ в первом квартале. Умеренный рост инфляции положителен для рынков акций – компании повышают отпускные цены, и их прибыли растут. Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора – сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча», – резюмирует эксперт.

    Ранее россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах. Наиболее безопасными валютами для хранения денег могут быть японская иена, новозеландский и канадский доллар, считает экономист Вячеслав Зайченко.

    Коментарии (13)
    Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично
       28 марта 2021, 14:49
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».

    «Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС.

    «Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер.

    Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин.

    Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер.

    Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.

    2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом.

    Коментарии (42)
    Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала
       28 марта 2021, 17:34
    Фото: REUTERS
    Текст: Абдулла Шакиров

    Москва готова оказать Каиру помощь в решении проблемы в Суэцком канале, где из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given образовалась пробка из нескольких сотен судов, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

    «Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и мы, естественно, готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Посол отметил, что в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале». По его словам, официальных просьб Каира о помощи пока не поступало.

    Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.

    В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.

    Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.

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    Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»
       28 марта 2021, 04:56
    Фото: кадр Первого канала
    Текст: Антон Никитин

    Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

    «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости».

    Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он.

    Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек».

    Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

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    Власти Саудовской Аравии собрались посадить 10 млрд деревьев
       28 марта 2021, 00:54
    Фото: Paul Quayle/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил высадку 10 млрд деревьев в рамках долгосрочной программы озеленения королевства и предложил посадить 40 млрд деревьев по всему региону в рамках инициативы «зеленый Ближний Восток», сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya.

    «Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», – приводит слова Мухаммеда бен Сальмана ТАСС.

    Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. «Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, – отметил принц. – Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель».

    Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами «в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету». Он подчеркнул, что реализация стратегической программы «Видение Саудовской Аравии: 2030», принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных.

    Напомним, в июне 2013 года стало известно, что японские ученые разработали технологию озеленения пустынь.

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    США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
       28 марта 2021, 16:45
    Фото: Yuri Gripas/Reuters
    Текст: Елена Мирошниченко

    Отношения США и Китая становятся более конфронтационными, Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

    «Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества... В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», – заявил госсекретарь. Об этом сообщает ТАСС.

    Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными.

    Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.

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    Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео
       28 марта 2021, 11:01
    Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле.

    Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда».

    «Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он.

    По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается.

    Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

    Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России.

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    Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде
       28 марта 2021, 10:24
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем бывшим депутатам Верховной рады Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», передает РИА «Новости».

    Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущее, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.

    10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.

    Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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