Партия Саакашвили потребовала его возвращения в Грузию

Один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Нугзар Циклаури потребовал от властей дать возможность экс-президенту Михаилу Саакашвили, главе украинского исполкома реформ, вернуться на родину и легально включиться в политические процессы, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Циклаури, власти Грузии должны принять взвешенный шаг и разрешить Саакашвили вернуться без преследований.

В настоящее время Грузия не имеет на Украине посла – дипломат был отозван в Тбилиси несколько месяцев назад из-за регулярных вмешательств Саакашвили во внутриполитические процессы на родине и призывов к бунтам и революциям. Это привело к охлаждению двусторонних отношений.

Грузинский эксперт Гия Абашидзе считает, что призыв «националов» направлен на срыв очередного раунда переговоров властей и оппозиции Грузии, который в понедельник начнет в Тбилиси личный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Кристан Даниэльссон.

По словам эксперта, предложения оппозиции «утопичны и нереальны».

Эксперт в интервью интернет-порталу for.ge выразил мнение о том, что разговоры о возвращении Саакашвили стали актуальными из-за того, что на Украине ближайшее окружение экс-президента Грузии подозревается в коррупционных схемах и расхищениях в «Украинских железных дорогах», о чем пишут местные СМИ и говорят украинские политики.

«Саакашвили почувствовал опасность, – заявил Абашидзе. – Его могут задержать на Украине или он может попытаться сбежать в Европу».

В Грузии Саакашвили заочно осужден за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями на три и шесть лет лишения свободы. Украина своего гражданина Грузии не выдает. Если же Саакашвили вернется сам, то сразу попадет в тюрьму.