В Германии указали ЕС на необходимость купить «Спутник V»

Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».

«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.

Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.

«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.

Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.

Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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