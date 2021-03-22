Путин о заявлениях ЕС по «Спутнику V»: Россия никому ничего не навязывает

Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, заявил, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона о том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем», – отреагировал Путин. Президент отметил, что в Европе сейчас многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и лишь 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, передает РИА «Новости».



«В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят», – добавил Путин, подчеркнув, что это их собственный выбор.

«Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи», – сказал российский лидер.

Президент также указал, что интерес к российской вакцине «Спутник V» проявляют все больше стран всему миру. «География использования российского «Спутника V» активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы. Интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру», – сказал Путин.

Он напомнил, что разрешение на применение «Спутника V» на своей территории уже выдали 55 стран.

Президент также указал, что зарубежные вакцины не дают такой высокой защиты от коронавируса, как российские. «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны. … Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», – сказал Путин.

Глава государства назвал такой результат «безусловным успехом отечественных ученых и специалистов, который признают за рубежом», передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.