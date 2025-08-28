Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». В Сумской области российская авиация, расчеты БпЛА «Герань-2» и артиллерия нанесли комплексное огневое поражение по позициям ВСУ. Штурмовые группы ВДВ продвинулись в Юнаковке и лесополосах, несмотря на три контратаки противника, в ходе которых ВСУ не удалось вернуть позиции.

В Юнаковке российские военные заняли лесополосу, продвинувшись до 400 м в юго-западном направлении. Противник пытался контратаковать в районах Алексеевки и Новоконстантиновки, но все атаки были отражены. Подразделения 110 омбр ВСУ выведены из-за серьезных потерь, командный пункт поражен ракетным ударом, есть погибшие и тяжелораненые среди командования.

На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений нет, активно работает российская авиация. В Харьковской области продолжаются ожесточённые бои в Волчанске и районе Синельниково. Противник пытается вернуть утраченные позиции, восстановив боеспособность 154 омбр, однако российские силы продвинулись вглубь леса до 400 м.

В Волчанске российские штурмовые группы, преодолев сопротивление противника, продвинулись на 100 м на левом берегу реки Волчья. На участке Меловое-Хатнее удалось продвинуться на 200 м при поддержке авиации и расчетов ТОС-1А, уничтожен украинский БТР. На Липцовском направлении изменений нет, но выявлены и поражены временные пункты дислокации противника.

За сутки потери ВСУ составили более 190 человек, из них свыше 110 в Сумской области и более 80 в Харьковской. Были уничтожены бронетехника, артиллерия, беспилотники, склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты связи и управления на разных участках фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в районе Юнаковки угрожали своим подчиненным обстрелами с использованием FPV-дронов. Украинские формирования предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.