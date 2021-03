Поезда столкнулись в Египте, десятки жертв Байден собрался помочь Египту разблокировать Суэцкий канал 27 марта 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Власти США изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given), заявил американский президент Джо Байден в штате Делавэр. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала. «У нас есть оборудование и возможности, которых нет у большинства стран. Мы изучаем, какую помощь [Египту] можем оказать», – приводит слова Байдена ТАСС. Кроме того, два представителя Пентагона сообщили телекомпании CNN, что Военно-морские силы (ВМС) США не позже 27 марта направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер «Эвер гивен». В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу. Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.

Эксперт оценил последствия коллапса судоходства через Суэцкий канал 24 марта 2021, 14:56

Фото: Suez Canal Authority/REUTERS

Текст: Михаил Мошкин

«Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился», и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, который перегородило гигантское грузовое судно Ever Given. «На данный момент судно продолжает «сидеть» в канале, в неизменной позиции поперек фарватера», – рассказал главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с контейнеровозом Ever Given. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. «Компания Evergreen – одна из крупнейших в мире компаний в сфере контейнерных перевозок, фактически монополизировавших этот рынок, – пояснил Войтенко. – Все суда этой компании имеют характерную зеленую раскраску, а их названия начинаются с "Ever", поэтому этот контейнеровоз именуется Ever Given. Судно рассчитано на перевозку не менее 20 тыс. контейнеров, это действительно один из самых больших контейнеровозов на сегодняшний день». Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. В результате образовалась пробка из сотни судов. На борту застрявших судов находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей, утверждает Financial Times. Сообщение Financial Times о том, что египетские власти открыли старые участки Суэцкого канала для разблокировки судоходства, вызывают вопросы, указал Войтенко. «Старые участки есть на севере канала, нитка соединяет Порт-Саид с Большим Соленым озером. Но на юге, непосредственно между Большим Соленым озером и Суэцем, существует лишь один путепровод, и его Ever Given и перегородил – ни направо, налево. Все равно что его потопили», – пояснил эксперт. «Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время, – заметил Войтенко. – Вместе с тем не следует придавать преувеличенное значение данному инциденту. Как человек, который ежедневно перелопачивает большое количество информации по судоходству, могу сказать – западные СМИ, особенно мейнстримные, в частности агентство Bloomberg, склонны драматизировать ситуацию». «Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время, – заметил Войтенко. – Вместе с тем не следует придавать преувеличенное значение данному инциденту. Как человек, который ежедневно перелопачивает большое количество информации по судоходству, могу сказать – западные СМИ, особенно мейнстримные, в частности агентство Bloomberg, склонны драматизировать ситуацию». Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция, связанная, например, со снятием с него контейнеров – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери, полагает эксперт. «Если в течение ближайших нескольких суток его снимут, то на экономике это не скажется. Если для операции потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», – подчеркнул Войтенко. Точную сумму ущерба при негативном сценарии развития событий назвать сложно, однако можно сказать, что перекрытие Суэцкого канала не сильно, но ударит по перевозкам сырой нефти в Европу с Ближнего Востока, заметил эксперт. «При этом не составит особого труда перенаправить поток вокруг Африки, мимо мыса Доброй надежды», – добавил Войтенко. «Естественно, пострадают линейные перевозки контейнеров», – указал эксперт. Инциденты, подобные тому, что произошел с Ever Given, по оценке Войтенко, происходят регулярно. «Минимум раз в месяц садятся на мель или бросают якорь из-за поломки балкеры, танкеры, но, как правило, чаще всего – такие огромные контейнеровозы, – рассказал специалист. – Но их достаточно быстро, максимум через несколько часов, снимают. Ever Given был обесточен, и поэтому «воткнулся» в берег. Рано или поздно такой инцидент должен был произойти». Тем более что гигантские суда, подобные Ever Given, показали себя как довольно ненадежные, отметил Войтенко. В Германии рассказали о разочаровании в Байдене 25 марта 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к «партнерскому сотрудничеству» с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы, передает РИА «Новости». «Однако надежды федерального правительства не оправдались», – пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода «Северный поток – 2» и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане. По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе «не стала хорошим предзнаменованием», так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы. Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство «Северного потока – 2», не исключив при этом введения новых санкций. «Активный» и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства «тактично» обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel. «Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», – заключает автор. Тем временем европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введенным США санкциям против газопровода «Северный поток – 2» и защищать экономические интересы ЕС. Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена 26 марта 2021, 13:12

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Владислав Василенко

«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя наиболее яркие моменты в пресс-конференции президента США. При этом Байден озвучил важные для демократической элиты тезисы, в том числе касательно отношений с Россией, указал американист Дмитрий Дробницкий. То, что Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве президента использовал шпаргалки и возможно допускал какие-то несуразности – вполне понятно, «учитывая, что человек весьма престарелый, возможно, в состоянии развивающейся возрастной деменции», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Байден – человек, которому навязывают роль президента. Он отдал Демократической партии свою жизнь, и отыгрывает роль, насколько ему позволяют силы», – добавил эксперт. Прошедшая в четверг публичная пресс-конференция Байдена стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант». «Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса, мероприятие провели, галочку поставили и снова спрятали президента как пыльную куклу-марионетку», – поделился своими впечатлениями Кортунов. Байден успел озвучить те идеи, которые циркулировали в вашингтонском истеблишменте последние два месяца – касательно внешней и внутренней политики, в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «В частности, это тезис о борьбе демократий с автократиями, что обещает стать стратегической линией США в XXI веке», – указал собеседник. Важны также были и более частные моменты в выступлениях Байдена, в частности его заявление участникам саммита ЕС о том, что Вашингтон беспокоят тесные отношения Москвы и Анкары, в свою очередь констатировал Кортунов. «Не так уж много осталось государств с имперским прошлым и имперскими же амбициями. Это, в частности, Россия и Турция. В своих публичных высказываниях Байден указал на самые опасные для глобализма тенденции, в том числе на контакты Москвы и Анкары», – пояснил гендиректор РСМД. Из этих слов Байдена можно сделать вывод о том, что Турцию, даром что она член НАТО, не возьмут в блок демократий, куда войдут страны Старой Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в свою очередь отметил Дробницкий. По его мнению, из заявлений США в целом можно сделать вывод о том, что борьба с автократиями будет подразумевать противостояние с Россией, при том, что взаимодействие с Китаем все равно продолжится, так как интересы Демпартии тесно связаны с американо-китайскими контактами. На ваш взгляд Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России? Да

Нет

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году 25 марта 2021, 21:42

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году и скучает по Дональду Трампу. На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году, поскольку он еще не организовал кампанию по переизбранию, как это сделал Дональд Трамп, Байден заявил, что скучает по Трампу. «О боже, я скучаю по нему», – сказал он. «Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю», – уточнил Байден на своей первой пресс-конференции , передает РИА «Новости». Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом, республиканцем Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что написал письмо действующему американскому лидеру Джо Байдену от всего сердца и пожелал ему в нем удачи. Трамп раскритиковал администрацию Байдена за поведение на переговорах с Китаем 26 марта 2021, 06:26 Текст: Наталья Ануфриева

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американских представителей на переговорах с КНР за то, что они, на его взгляд, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле. Трамп заявил в интервью Fox News, что «никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», передает РИА «Новости». По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным. Напомним, встреча высокого уровня США-КНР на минувшей неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Их собеседники – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И – дали на эти выступления развернутый ответ. В итоге заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и «театральных попытках игры на публику». Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Отметим, что до этого Пекин призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа: в заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывалось, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что КНР пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета». Байден обеспокоился связями Турции с Россией 26 марта 2021, 00:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден заявил участникам саммита ЕС, что его беспокоят тесные связи Турции с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Байден также выразил обеспокоенность «отступлением» Анкары от демократии. По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Байден «особо затронул» тему отношений с Турцией, передает ТАСС. Она добавила, что у ЕС и США есть множество общих интересов, в том числе по Китаю и России. «У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией – Джо Байден отметил это отдельно», – сказала Меркель. Канцлер отметила, что лидеры ЕС надеются на посещение Байденом Европы летом – для участия в встрече НАТО. «Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», – заявила она. На вопрос о жесткой позиции Байждена по Китаю Меркель заявила, что у ЕС и США «много общего, но нет полного тождества». При этом Россию главы ЕС на обсудили коротко. Стратегические дебаты по России состоятся на следующем саммите, который пройдет в июне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Поезда столкнулись в Египте, десятки жертв 26 марта 2021, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Египте произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли десятки человек, десятки получили различные ранения, сообщило министерство здравоохранения страны. «В результате столкновения поездов погибли 32 человека, ранены 66», – сообщил представитель минздрава Халед Мугахед, передает РИА «Новости». BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W — BNO News (@BNONews) March 26, 2021 Происшествие случилось в городе Тахта провинции Сохаг. На место направляется министр здравоохранения Хала Зайд. Байден заявил о намерении привлекать Китай к ответственности совместно с союзниками 25 марта 2021, 22:07

Фото: REUTERS/Leah Millis

Текст: Вера Басилая

США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем, заявил американский президент Джо Байден на первой публичной пресс-конференции. «Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзников обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что... мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов», – сказал Байден, передает РИА «Новости». Американский лидер отметил, что ранее в текущем месяце обсуждал с представителями ряда государств, «как привлекать Китай к ответственности в регионе». Байден констатировал, что такие консультации, в частности, проводили с Австралией, Индией и Японией. Байден добавил, что такие консультации будут продолжены, передает ТАСС. Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа. В заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывается, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что Пекину пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета». Напомним, вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Китая. Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами 24 марта 2021, 12:42 Текст: Алина Назарова

Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи. «Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати. Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике». «То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт. Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани. «Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Секретную службу США заподозрили в урегулировании дела о потерянном пистолете Байдена-младшего 25 марта 2021, 19:32 Текст: Вера Басилая

Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о потерянном пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в незаконном обеспечении безопасности семьи нынешнего президента, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Как пишет издание, речь идет об инциденте в октябре 2018 года. Бывшая жена умершего брата Хантера Байдена Халли, с которой тот якобы состоял в отношениях, выбросила в мусорный бак принадлежавший ему пистолет. Однако при попытке вернуть оружие, не обнаружила его там. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. Правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было, передает РИА «Новости» Как сообщили источники, во время расследования инцидента информацию о пистолете пытались получить сотрудники Секретной службы, чтобы якобы «уладить» ситуацию. Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период. Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США. «Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте», – сообщил представитель ведомства. Ранее американцев возмутил переезд сына Байдена в трехэтажный роскошный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США. Жители США в связи с этим фактом припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина 26 марта 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google исправила неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе компании. Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как «Байден изменился к лучшему», а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». «Некорректный перевод исправили», - сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), то сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позднее эту неточность также исправили. Как тогда пояснили в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета. Байден заявил о сложности вывода войск США из Афганистана 25 марта 2021, 22:56 Текст: Елизавета Булкина

США сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая, однако Вашингтон не намерен оставлять их там до следующего года, заявил президент США Джо Байден. Он пояснил, что «будет трудно уложиться к крайнему сроку – 1 мая» из-за «тактических соображений». Байден добавил, что США проводят консультируются с союзниками о том, «как действовать дальше», передает РИА «Новости». «Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем. Вопрос – когда мы уйдем». Говоря о возможности того, что войска США останутся в Афганистане до следующего года, президент ответил: «Я не могу представить, что так будет», – сказал глава США. Байден заявил также, что рассчитывает на начало в Афганистане «под эгидой ООН» процесса общенационального примирения, что позволит «прекратить войну». Ранее источники телеканала NBC сообщили, что Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по России и Китаю 26 марта 2021, 05:13 Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер. В сообщении Белого дома указывается, что Байден «выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», передает РИА «Новости». Он также отметил необходимость «продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам». Кроме того, обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи. Ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился связями Турции с Россией. Байдена уличили в использовании «шпаргалок» 26 марта 2021, 10:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал «шпаргалки», содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах, сообщил телеканал Fox News. На одной из фотографий, которые публикует телеканал, в руках Байдена запечатлена карточка с надписью «Инфраструктура». На ней записаны такие ключевые пункты, как то, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству инфраструктуры, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте. «Китай тратит на инфраструктуру в 3 раза больше, чем США», – передает РИА «Новости» текст памятки в руке Байдена. На другом фото видно, как Байден рассматривает лист бумаги с информацией о присутствующих на мероприятии журналистах, причем возле некоторых из имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр. По данным телеканала, в ходе пресс-конференции, на которую попали в общей сложности 25 журналистов, Байден «ответил на ограниченное количество вопросов от ряда заранее отобранных репортеров». Телеканал подчеркивает, что само по себе использование президентом США карточек, подобных тем, что были в руках Байдена, не является беспрецедентным. Так, к использованию сделанных от руки подсказок прибег в ходе пресс-конференции в 2019 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост главы государства. Однако критики Байдена не преминули осудить нынешнего американского лидера: в частности, политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс написала в Twitter, что прошедшая пресс-конференция была «спектаклем, разыгранным недобросовестными актерами», а Байден точно знал, какие вопросы ему будут заданы. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала первую пресс-конференцию Байдена. Песков оценил отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции Байдена 26 марта 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо», – сказал Песков, отвечая на вопрос о прошедшей пресс-конференции президента США. Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки. В то же время в рамках первой публичной пресс-конференции Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Путину, думает, что «автократия – это будущий тренд», а демократия не работает в новом мире. Комментируя это заявление, Песков указал, что мировоззрение лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно идентично, когда речь идет о попытках США навязать другим то, что они называют демократией, передает РИА «Новости». «Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной. И мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине. И в этом плане действительно мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентично: и Москва, и Пекин против такого демократизаторства», – заявил Песков.