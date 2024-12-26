Семья из России рассказала, как выжила во время цунами на Шри-Ланке

Семья из России рассказала, как пережила цунами на Шри-Ланке, укрывшись в джунглях на несколько дней

Tекст: Мария Иванова

Двадцать лет назад, 26 декабря 2004 года, в Индийском океане произошло одно из самых разрушительных цунами в истории, сообщает РИА «Новости». Разрушительные волны высотой до 30 метров достигли Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда и юга Индии, оставив за собой тысячи разрушенных домов и сотни погибших. Российская семья Жуковых, находившаяся на отдыхе на Шри-Ланке, рассказала о том, как они выжили в этом катаклизме.

Сергей и Майя Жуковы с 16-летней дочкой Анной отправились на Шри-Ланку, предварительно забронировав номер в отеле на берегу океана в столице страны Коломбо. В роковой день, 26 декабря, они встретили русских иммигрантов из Германии, которые предложили отправиться на экскурсию по реке. «Когда шли к лодке, я заметил, что многие люди бежали к пляжу с радостными криками», – вспоминает Сергей. Однако Жуковы не подозревали, что стали свидетелями начала цунами.

Оказавшись в джунглях, они неожиданно заметили, как река изменила течение и стала шире, неся обломки и мусор. Капитан лодки принял решение увезти их на возвышенность, где вскоре собрались и другие туристы и местные жители, спасаясь от бедствия. В это время в отеле Жуковых у берега океана убывающая волна уничтожила здание.

Спустя несколько часов спасатели предложили мужчинам вернуться в отели за вещами и документами. Сергей обнаружил свой номер перевернутым, но чудом сохранившиеся документы и кнопочный телефон позволили семье связаться с близкими в России. Желающих покинуть страну было множество, и семья не смогла сразу улететь. Им предложили провести несколько дней в хижинах в джунглях, вдали от берега, где они ожидали возможности вернуться домой.

Хотя Жуковым и удалось спастись, страх перед океаном остался с ними на всю жизнь, и они больше не летают к океаническому побережью. «Этот страх сидит в нас до сих пор, все 20 лет», – делится Майя.

Напомним, в декабре власти России рекомендовали россиянам в Калифорнии соблюдать осторожность из-за землетрясения магнитудой семь баллов.

Между тем посольство России на Шри-Ланке отмечало, что гражданам следует проверить законность их пребывания на острове в связи с массовыми проверками миграционных документов, туристическая полиция Шри-Ланки ранее задержала пару из России за нарушение визового режима в округе Канди.