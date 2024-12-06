  • Новость часаЛавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    6 декабря 2024, 03:17 • Новости дня

    Россиян в Калифорнии предупредили об осторожности после землетрясения

    Посольство России в США призвало россиян, находящихся в Калифорнии, к осторожности

    Tекст: Максим Попов

    Власти России настоятельно рекомендуют россиянам в Калифорнии соблюдать осторожность из-за землетрясения магнитудой 7 баллов, говорится в сообщении дипмиссии.

    Посольство России в США призвало сограждан, которые находятся в Калифорнии, проявлять максимальную осторожность из-за землетрясения. Как передает РИА «Новости», в сообщении дипмиссии говорится: «Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Калифорния, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей».

    Одновременно с этим губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Калифорнии. «Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7.0», – написал Ньюсом в  социальной сети.

    Губернатор добавил, что власти штата работают над обеспечением безопасности и информированности калифорнийцев.

    Напомним, в четверг вечером в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой семь, эпицентр которого располагался в 56 км от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Как отметило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Цунами, вызванное землетрясением, достигнет Сан-Франциско примерно в 23:10 мск.

    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

    Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    4 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

    Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

    Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

    Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    NYT: Герасимов обсудил с коллегой из США конфликт на Украине и запуск ракеты «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Герасимов и Браун провели телефонные переговоры 27 ноября, пишет New York Times. В ходе беседы они обсудили несколько ключевых вопросов глобальной и региональной безопасности, включая конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Брауна подчеркнул, что обсуждение охватило широкий спектр тем, касающихся безопасности. Особое внимание было уделено продолжающемуся конфликту на Украине, который вызывает беспокойство обеих сторон.

    В процессе переговоров Герасимов заявил Брауну, что запуск баллистической ракеты «Орешник» был запланирован еще до того, как администрация президента Байдена дала Украине разрешение на использование ракет ATACMS для атак на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава Генштаба США усмотрел превосходство России и Китая, а глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    5 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    США пригрозили Румынии негативными последствиями в сфере безопасности

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер предупредил Румынию о негативных последствиях при отказе от прозападного курса

    США пригрозили Румынии негативными последствиями в сфере безопасности
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «США ценят вклад Румынии в качестве сильного союзника по НАТО и партнера в Евросоюзе. Достигнутый с таким трудом прогресс Румынии по закреплению в трансатлантическом сообществе не может быть обращен вспять иностранными игроками, пытающимися изменить внешнюю политику Румынии, отдалив ее от западных союзов», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Миллер отметил, что любые изменения в политическом курсе Румынии могут повлечь за собой серьезные негативные последствия для сотрудничества с США «в сфере безопасности».

    Он также предупредил, что ограничение иностранных инвестиций станет препятствием для продолжения вложений со стороны американских компаний в Румынию.

    Миллер заявил, что США внимательно следят за выборами в Румынии. «Румынскому народу решать, кого он изберет, и США не вмешиваются в этот выбор и в этот процесс», – заверил Миллер. При этом в заявлении Госдепа упоминается обеспокоенность возможным российским вмешательством в киберпространство и электоральные процессы в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший почти 23% голосов и вышедший во второй тур вместе с Еленой Ласкони. Джорджеску скептически относится к поддержке Западом Украины, боевым действиям в этой стране и конфликту с Россией, считая, что Румынии стоит поддерживать хорошие отношения с Россией. Он также позитивно оценивает президента России Владимира Путина.

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    4 декабря 2024, 09:47 • Новости дня
    Захарова рассказала о масштабном характере интервью Лаврова Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью Сергея Лаврова с Такером Карлсоном будет длиться полтора часа и выйдет через пару дней, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, интервью Лаврова американскому журналисту будет масштабным, передает радио Sputnik.

    Уточняется, что общая продолжительность интервью составит около полутора часов, его выпуск ожидается через несколько дней.

    «Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии – и вот еще одно», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что беседа была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют общество как в России и США, так и во всем мире.

    «Нужно набраться немножко терпения», – резюмировала дипломат.

    В ночь на среду американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Напомним, в феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    5 декабря 2024, 02:23 • Новости дня
    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам

    Помощник Байдена Салливан признал использование Вашингтоном украинского конфликта для подготовки к будущим войнам

    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует украинский конфликт для оценки военных технологий и подготовки к будущим войнам, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что американский военно-промышленный комплекс использует конфликт на Украине для анализа эффективности различных военных технологий. Салливан отметил, что это позволяет США создавать новые военные технологии и готовиться к будущим конфликтам, передает ТАСС.

    В качестве примера он указал на использование Украиной БПЛА, которые, по его словам, «являются одними из самых инновационных на планете». Он добавил, что современные БПЛА «на порядок ниже по себестоимости, чем традиционные боеприпасы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва указывала, что США превратили Украину в полигон для военных экспериментов. В самих США также признавали пользу от конфликта на Украине. CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США. Другие страны Запада тоже используют Украину в этих целях. Даже сам Киев сам признавал, что Украина стала полигоном для западных вооружений.

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    4 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар
    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар
    @ Sheldon Cooper Source/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин отметил, что США продолжают использовать доллар для извлечения выгоды от других экономик, не прилагая для этого значительных усилий, передает RT.

    По его словам, статус доллара позволяет Вашингтону получать огромную прибыль за счет других стран. Российский лидер отметил, что за последние 10 лет это принесло США 10 трлн долларов «просто так».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС.

    Ранее аналитики предсказали падение доллара и рост криптовалют в следующем году.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    4 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Эксперт: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Эксперт Смилянец: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание в Калининграде хакера Михаила Матвеева, известного как Wazawaka, является дипломатическим сигналом России для США, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Смилянец.

    Арест Матвеева указывает на готовность России к сотрудничеству с США в области предотвращения компьютерных преступлений, сказал Смилянец «Газете.Ru».

    Он напомнил, что администрация действующего президента США Джо Байдена уходит, а в Белый дом возвращается Дональд Трамп.

    «У Трампа собрана уникальная команда, которая готова работать с Россией. Я думаю, и Россия готова к этому сотрудничеству. Арест Матвеева подтверждает намерения России в создании адекватных и партнерских отношениях с США по части взаимодействия спецслужб в рамках предотвращения компьютерных преступлений», – пояснил эксперт.

    Wazawaka не стал первым «подарком» российских силовиков для США, сказал собеседник. В 2022 году была ликвидирована группировка хакеров Revil, действовавшая против таких компаний, как Apple и JBS. Это произошло вскоре после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

    Однако, по словам Смилянца, администрация Байдена не оценила усилия России.

    29 ноября в Калининграде правоохранительные органы задержали Владимира Матвеева по подозрению в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Уже 1 декабря он был освобожден из-под стражи.

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    4 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова: Байден мог тайно помиловать фон дер Ляйен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

    Захарова отметила, что Урсулу фон дер Ляйен подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что вокруг дела существуют «настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство» под свое руководство, хотя институционально это не входит в ее компетенцию. «Вот вам дополнительная картина к и так чудовищному полотну об отсутствии свободы слова, в частности в ЕС», – заявила она.

    «Было бы интересно обратить внимание на настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство под свое еврокрыло. При этом эта структура институционально не имеет компетенции в данном деле», – добавила спикер МИД. Захарова выразила мнение, что существует вероятность, что Байден уже помиловал Урсулу фон дер Ляйен.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия. Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

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    5 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели

    Санкции против Газпромбанка уменьшили бронирование россиянами отелей в Турции

    Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции, сообщает газета Ekonomim, ссылаясь на представителей индустрии туризма.

    Санкции, введенные США против Газпромбанка, снизили спрос россиян на раннее бронирование отелей в Турции, передает Ekonomim. Ограничения на Газпромбанк, включая невозможность использования карт платежной системы UnionPay, вступили в силу с 23 ноября и негативно сказались на туристической активности.

    Координатор по странам Центральной Азии и СНГ туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар отметил: «В России начался период раннего бронирования. В прошлом году в это время наблюдался серьезный интерес к раннему бронированию. В настоящее время рост курса валют в стране и санкции против Газпромбанка и платежной системы UnionPay усилили неопределенность, бронирование застопорилось».

    Гендиректор группы компаний «Интурист» Исмаил Белюкбаши сообщил газете Sabah, что раннее бронирование в России началось месяц назад и шло очень хорошо. Однако, по его словам, две недели назад произошло серьезное падение курса рубля, что внезапно остановило спрос.

    До конца 2024 года Турция планирует принять 61 млн туристов. В предыдущем году страну посетили 56,7 млн туристов, из которых 6,3 млн человек были гражданами РФ, что сделало их лидерами по числу посещений в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.

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