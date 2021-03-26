Блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на перевозки

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом «Ever Given» привела к повышению цен на морские перевозки, на некоторые направления в несколько раз.

По информации Bloomberg, доход от услуг перевозок из Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до 1371 долларов в день. Отмечается, что повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал, передает РБК.

Стоимость перевозки морского контейнера 40 футов из Китая в Европу, по данным Bloomberg, достигла почти 8 тыс. долларов, что в четыре раза больше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу) стоят около 17 тыс. долларов за день – это наибольший показатель с июня 2020 года.

Учитывая, что перекрытие канала может продлиться несколько недель, грузоотправители теперь взвешивают возможность отправки судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды. Однако это добавит 9,6 тыс. км к маршруту, а расходы только на топливо составят около 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.

Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов застряли в результате блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

Напомним, один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Предполагается, что разблокирование канала может занять несколько недель. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.

Между тем японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит Ever Given, извинилась за эту ситуацию и подтвердила отсутствие утечек нефтепродуктов и травм среди команды.