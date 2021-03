Свидетели рассказали подробности гибели двух студентов на Сахалине Совхоз Грудинина обвинили в создании регулярной пробки в Подмосковье 26 марта 2021, 09:00 Текст: Олег Исайченко

Жители подмосковных поселков рядом с Совхозом им. Ленина столкнулись с серьезными транспортными проблемами. Дорога, которая проходит по территории совхоза, постоянно перекрывается. Поэтому местные жители тратят до полутора часов, только чтобы выехать на Каширское шоссе. О транспортных проблемах рядом с Совхозом им. Ленина местные жители сначала рассказали в соцсетях. Затем проблемой заинтересовались журналисты. Жительница соседней с Совхозом им. Ленина деревни Мамоново Светлана Малеева заявила газете ВЗГЛЯД, что проблема возникла на выезде из поселка Развилка. «Мы не можем с детьми попасть в утреннее и вечернее время в Москву, а у меня дети там учатся. И вчера, и сегодня мы стояли в пробке, не могли выехать, и уже детям не до занятий. У нас вроде начали делать другой выезд, и вчера он был закрыт почему-то», – рассказала она. В поселке Развилка находится Проектируемый проезд 5541, который местные жители используют для выезда на Каширское шоссе. Ожидается, что разбитая дорога скоро станет капитальной и пригодной для постоянного использования, чем частично разгрузит вечную пробку на выезде из поселка. «Осталось только решить вопрос с водоотведением, он здесь единственный проблемный, – рассказал в интервью телеканалу «Видное-ТВ» представитель подрядчика. – Все остальные работы проводятся в обычном режиме, и до конца текущего месяца мы справимся». Выезд по Проектируемому проезду № 5541 долгое время является резервным из населенных пунктов Ащерино, Картино, Мамоново, Слобода, Дроздово, Мильково, Беседы. Большинство местных жителей пожилого возраста прикреплены к амбулатории поселка Совхоз имени Ленина, а выезд по данному проезду позволяет экономить значительное время в дороге. После сдачи первой очереди ЖК «Римский квартал» количество автотранспорта, выезжающего из Развилки по основной дороге мимо «ВНИИГАЗ» резко возросло. Более того, ситуация усугубляется тем, что в скором времени заканчивается строительство второй очереди и ввод первого корпуса ЖК «Три квартала». В настоящее время выезд из пос. Развилка в утреннее время составляет от 45 минут до 1,5 часов. Приведение Проектируемого проезда № 5541 в нормативное состояние улучшило бы дорожную ситуацию для приблизительно 15 тыс. жителей округа, сотрудников крупных предприятий ОАО «МГПЗ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ТЛЦ «Юг» и сократить время выезда из поселка минимум в два раза. Но процесс реконструкции осложняется тем, что часть дороги принадлежит совхозу. Сейчас государство хочет ее выкупить по кадастровой стоимости и судом наложен запрет совхозу проводить с дорогой какие-либо действия. Однако на принадлежащем предприятию Грудинина участке дороги регулярно появляется техника, которая фактически перекрывает проезд по нему. Малеева уточняет: «Когда мы узнали, что будут делать этот второй выезд, то обрадовались. У нас здесь очень большое количество многодетных семей, и для нас это было спасением, альтернативой выезда, который идет через проектируемый проезд мимо «ВНИИГАЗа». Вчера мы туда сунулись, он закрыт, Развилка полностью встала», – сетует женщина, добавив, что «мы ограничены, мы не можем выехать в Москву». Сын директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина Артем Грудинин, который является депутатом совета Ленинского городского округа, не одобряет действия руководимого отцом предприятия и считает, что дорогу начали перекрывать намеренно. «Это было прежде всего желание показать силу и усложнить жизнь жителям поселка Развилка. Потому что все прекрасно знают, что жители пользуются этой дорогой», – считает он. По его словам, ЗАО «Совхоз им. Ленина», который пригнал технику и стал перекапывать дорогу, в также пообещал установить забор, «чтобы никто проехать не смог», тем самым подводит местных жителей, «которые по несколько часов стояли в пробках, опоздали на работу, в школу, в детские сады». «Никакой логики в этих действиях нет», – отметил Артем Грудинин. Ранее сообщалось, что депутаты Ленинского городского округа написали открытое коллективное обращение к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову, в котором высказали возмущение действиями предпринимателя, экс-кандидата в президенты от партии коммунистов Павла Грудинина, пытающегося выгнать из здания поселкового ДК кружки и секции, где занимаются более 600 детей, проживающих в поселке Совхоза имени Ленина. Кроме того, местные жители пожаловались на попытки Грудинина испортить им Масленицу.

Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала 25 марта 2021, 15:56

Фото: «Роскосмос»

Текст: Алина Назарова

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал сделанный из космоса снимок севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given. «Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмоса», – пояснил Рогозин происхождение снимка в своем телеграм-канале. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. За сутки после инцидента контейнеровоз удалось частично снять с мели, но движение по Суэцкому каналу все еще полностью заблокировано. По некоторым данным, разблокирование канала может занять несколько недель. Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда более чем с 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России. Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму 25 марта 2021, 11:20

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя призыв депутата Госдумы Михаила Шеремета к Евросоюзу и киевским властям прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова. «До референдума о вхождении Крыма в состав России объектами недвижимости и землей на полуострове владели граждане Украины. Соответственно, в регистрационных документах до какого-то момента оставалась лакуна – собственность на территории России, а владеют ей украинские граждане. Теперь этот пробел закрыт», – отметил политолог Марат Баширов. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил: Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова. Так парламентарий отреагировал на заявление внешнеполитической службы Евросоюза и МИД Украины – эти структуры отказались признавать указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть землями на большей части Крыма. Если бы украинский МИД и дипломатическое ведомство ЕС не сделали бы подобного заявления, то это могло бы быть истолковано, как признание Крыма частью России, что недопустимо для Киева и Брюсселя, заметил Баширов. «Это юридическая казуистика, не имеющая отношения к реальным вопросам о собственности на землю в Крыму», – пояснил собеседник. Изменения в правах иностранцев связаны с изменением статуса части крымских земель, указал эксперт. По российскому законодательству, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть право приобретать земельные участки в России. Но у этого права есть большое количество ограничений. Например, можно покупать участки под строительство жилья, но нельзя приобретать сельхозугодья, недра, леса, участки континентального шельфа. Одно из важных ограничений – запрет иностранцам покупать землю на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом (п. 3 статьи 15 Земельного кодекса России). Именно этот запрет и был введен в отношении части Крымского полуострова указом президента от 20 марта. При этом у иностранцев остается возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил. Они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, пояснили в среду в Госсовете – парламенте республики. На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

Нет

Я живу в Крыму

«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов. Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай отреагировал на национализацию Украиной завода «Мотор Сич» 25 марта 2021, 11:39 Текст: Евгения Шестак

Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов после указа украинского лидера Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Погребинский назвал цель уголовного дела против экс-командира «Донбасса» Семенченко 25 марта 2021, 14:10

Фото: Sergii Kharchenko/

Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Цель этих уголовных дел – показать, что самодеятельных жуликов будут преследовать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя обвинения СБУ в адрес бывшего командира батальона «Донбасс» и экс-депутата Рады Семена Семенченко. «Если сейчас Семен Семенченко активно участвует в кампании против президента Украины Владимира Зеленского, то тогда понятно, что уголовное дело против него затевается, чтобы показать – по меньшей мере самодеятельных жуликов, за которыми ничего не стоит, будут преследовать», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются депутат Верховной рады предыдущего созыва, экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин) и другой экс-депутат Рады Евгений Шевченко. Обоим фигурантам дела, помимо создания нелегальной частной военной компании, инкриминируют ввоз военных запчастей и товаров двойного назначения из России – «страны-агрессора», по мнению киевских властей. «Семенченко – типичный жулик и аферист, – заметил Погребинский. – Не думаю, что его будут активно пытаться защищать, как это было с Сергеем Стерненко». Напомним, что экс-главу одесского отделения «Правого сектора*» Стерненко приговорили к семи годам заключения за незаконное хранение оружия, похищение и пытки тогдашнего депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича. В поддержку Стерненко ведется активная общественная кампания при поддержке окружения экс-президента Петра Порошенко и структур, связанных с Фондом Сороса, указывал Погребинский. «До сих пор репрессии были только против тех, кто отнимает у Зеленского голоса на востоке Украины, а теперь появляется дело против того, кто в этом заподозрен быть не может, – отметил эксперт. – Но я не вижу в этом изменения политики репрессий. Вот если бы всерьез взялись за Порошенко, тогда можно было бы говорить о том, что идет диверсификация репрессивных действий существующей власти. Но пока об этом говорить нельзя». «Кроме того, – подчеркнул собеседник, – нет никаких оснований сейчас говорить о том, что началась кампания по зачистке Украины от радикальных националистических групп. Понятно, что такой вопрос стоит на повестке. Но пока все это выглядит несерьезно». Семенченко и Шевченко обвиняются по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). В СБУ заявили о том, что в ходе 80 обысков по делу экс-комбата «Донбасса» было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната и шесть тротиловых шашек. Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иран атаковал израильское судно в Аравийском море 25 марта 2021, 18:56

Фото: Nicolas Economou/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Иран атаковал грузовое судно, собственником которого является израильская компания XT Management, сообщили израильские СМИ. «Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения», – цитирует сообщение 12 канала РИА «Новости». По этим данным, офис XT Management находится в Хайфе. Владелец компании Уди Энджел уведомлен о происшествии, в силовых структурах пытаются оценить, не собирается ли Иран открыть новый фронт против Израиля в море. Отмечается, что судно продолжит свой путь по маршруту, оно встанет на ремонт в Индии. Ранее СМИ писали, что с конца 2019 года Израиль организовал не менее десятка атак на танкеры, которые везли нефть из Ирана в Сирию. При этом в Израиле полагают, что Иран может стоять за атакой на израильский корабль, произошедшей в четверг в Оманском заливе в феврале 2021 года. Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. На Украине готовят экстрадицию Януковича 25 марта 2021, 16:57 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская генпрокуратура сообщила, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти. «Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства. Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации. Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии 25 марта 2021, 12:17

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. «Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль – финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов – упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ», – цитирует «Интерфакс» Фаллико. По его словам, есть и другие предприятия, которые готовы производить «Спутник» на территории Европы. Он отметил, что до конца мая ожидается разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства. «Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса», – добавил он. Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса. Накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. ФСБ задержала в Москве участника нападения банды Басаева на псковских десантников 25 марта 2021, 09:55

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщают ФСБ и Следственный комитет. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания… Арбинин задержан в Москве», – говорится в сообщении спецслужбы, передает РИА «Новости». Ему планируется предъявить обвинение по трем статьям УК России: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Басаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО. Розыск других участников террористических нападений этих лет продолжается. В начале марта по уголовному делу о нападении на псковских десантников, которое произошло в Чечне в 2000 году, в розыск были объявлены пять человек. Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков. В июне 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима. Генерал МВД: Бандитам Басаева не удастся в покое дожить до старости 25 марта 2021, 13:30

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

«Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований. Это способствует неотвратимости наказания», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание участника нападения банды Басаева на псковских десантников в 2000 году. «Террористы, члены бандформирований, военные преступники находят много способов длительное время укрываться от правосудия. Так происходит не только у нас. Вспомните, через сколько лет после войны находили и судили нацистских преступников», – говорит генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, руководивший Центром общественных связей МВД во время первой чеченской войны. В четверг правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, уроженца Чечни Германа Арбинина, участвовавшего в нападении банды Шамиля Басаева на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в четверг ФСБ и Следственный комитет. Само задержание произошло в минувший вторник силами сотрудников МВД и Росгвардии. Арбинин, не понесший наказания непосредственно после совершения преступления, был задержан, поскольку «в ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база» участия в нападении, пояснили в Центре общественных связей ФСБ. «Скрывающиеся преступники меняют фамилии, места проживания, иногда – внешность, но так или иначе возмездие настигает их. Главный принцип здесь – неотвратимость наказания», – отметил Ворожцов. По оценке собеседника, в таком мегаполисе, как Москва, для злоумышленника вполне возможно в течение долгого времени скрываться при наличии подельников, помощников, которые также должны быть выявлены. «В Советском Союзе, где вроде бы все было под контролем, и то преступники порой прятались десятилетиями – и в столице в том числе. Методы сокрытия с тех пор сильно усовершенствовались, правда, и методы контроля тоже не стояли на месте», – отметил Ворожцов. Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований, поскольку у преступлений, подобных тому, в котором подозревается Арбинин, срока давности нет, указал собеседник. Поимка террористов и участников незаконных вооруженных формирований через такой временной промежуток оказывает большое психологическое воздействие на тех, кому еще удается скрываться, подчеркнул Ворожцов. «Возникает понимание – их обязательно найдут, где бы они ни находились и под какой личиной ни прятались – в нашей стране, ближнем или дальнем зарубежье. Перед нами всегда стоит пример Израиля, чьи спецслужбы разыскивают палачей своего народа через десятилетия», – указал собеседник. По словам эксперта, спецслужбы всех стран мира, атакованных террористами, стремятся поймать и предать суду всех причастных к таким преступлениям. «Можно утверждать, что членам чеченских и других бандформирований, запятнавших себя кровью, не удастся в покое дожить до старости – рано или поздно найдут», – заключил Ворожцов. Напомним, в 2000 году в Шатойском районе Чечни погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался двое суток. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков. В июне прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников бандгруппы Басаева, причастных к нападению. В начале марта этого года в розыск были объявлены пять человек. Российский траулер перевернулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе 25 марта 2021, 10:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский траулер «Мелкарт», длина которого составляет 53 метра, опрокинулся у причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе, где ремонтируется множество российских судов, сообщила телерадиокомпания NRK. «Российское рыболовное судно опрокинулось в Киркенесе у причала «Кимека». Никто из 26 членов команды не пострадал, на борту во время инцидента находились восемь человек, они в порядке», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании. ЧП произошло в среду вечером – судно опрокинулось на бок на небольшой глубине, часть корпуса торчит из воды. На месте работала полиция для выяснения причин инцидента. По данным местных властей, пока нет данных о загрязнении акватории, вокруг судна плавает только мусор, однако предприняты все меры для предотвращения возможного загрязнения. Как сообщила телекомпания, судно находилось на верфи на ремонте, а опрокидывание произошло во время спуска траулера обратно на воду. «Траулер был пустой внизу, а сверху вес оказался большим, судно было не сбалансировано, и, когда его спускали на воду, потеряло устойчивость и опрокинулось», – пояснили в телекомпании. По ее данным, судно собиралось на промысел в ближайшее время. Напомним, в июне два буксира у берегов Норвегии сняли с мели российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находились 35 человек. При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли двое украинских военных 25 марта 2021, 19:08 Текст: Вера Басилая

Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили тяжелые ранения во время операции объединенных сил («ООС») в результате разрыва миномета «Молот», сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий. «23 марта в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот», который в рядах ВСУ прозвали «оружие самоликвидации», тяжелые ранения получили четверо боевиков, двое из которых скончались на месте», – приводит заявление Осадчего агентство Луганскинформцентр. Он уточнил, что факт гибели военнослужащих представлен командиром 9-го батальона полковником Артемом Котенко «как результат нарушения правил при обращении с вооружением». По словам Осадчего, назначена комиссия для выяснения «реальных причин гибели боевиков». Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время учебных и боевых стрельб из минометов «Молот», разработанных на Украине на базе советского 82-мм миномета. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. 21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка. Названа официальная версия смерти внука Назарбаева в Лондоне 25 марта 2021, 15:50 Текст: Алексей Дегтярев

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в Лондоне в 2020 году из-за наркозависимости, заявили представители семьи молодого человека в Британии со ссылкой на выводы коронера Западного Лондона Фионы Уилкокс. «Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», – пояснили собеседники РИА «Новости». Правоохранительные органы, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, сообщили, что причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет страдал от наркозависимости, не являются подозрительными, они связаны с наркотиками. «Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», – сообщила семья Назрабаевых. В начале 2020 года Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья». В августе того же года стало известно, что Айсултан скончался. Эстонский суд признал солиста советского ВИА жертвой репрессий за концерты в Чернобыле 25 марта 2021, 18:45

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Солист советского ансамбля «Витамин» Айвар Мяэ признан эстонским судом репрессированным, поскольку его якобы принудительно заставляли выступать в зоне ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле. Мяэ подавал в 2020 году заявление о признании его репрессированным и назначении пособия, но ему отказали, так как эстонские законы гарантируют пособие репрессированного только тем, кто был отправлен в зону аварии принудительно и принимал непосредственное участие в ее ликвидации, пишет Postimees. Музыкант обжаловал решение в нескольких судах, два из которых не удовлетворили его жалобу, но Верховный суд страны (Госсуд) аннулировал их решения и встал на сторону Мяэ. Суд решил, что статус репрессированного необходимо присваивать не только принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии. По мнению ВС, нет основания делить людей на тех, кто принудительно участвовал в ликвидации катастрофы, и тех, кто был принудительно отправлен поддерживать этих людей. Отмечается, что Мяэ выступал с концертами в регионе ликвидации аварии 24–29 июля 1986 года в составе вокально-инструментального ансамбля «Витамин». В 2020 году Мяэ признали виновным в сексуальных домогательствах в театре «Эстония», которым он руководил с 2009 года. Бывшие и нынешние работники театра сообщили в СМИ, что руководитель учреждения годами унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать, сообщало издание Delfi. Грузия предложила обсудить проблему Карабаха без участия России 25 марта 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о невозможности работы с Россией в совместной региональной платформе по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха. Он предложил новую платформу – Грузия, Азербайджан и Армения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Никаких платформ с Россией, которая оккупировала наши территории (Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии после войны-2008), мы не рассматриваем», – заявил он на пресс-конференции. По его словам, поэтому предлагаемая платформа «три плюс три» с участием стран Южного Кавказа, России, Турции и Ирана неприемлема для Грузии. «Мы хотим быть вовлечены в процессы (урегулирования), – заявил Давид Залкалиани. Мы предлагаем новую платформу – Грузия, Азербайджан и Армения. Тбилиси – как место диалога, с участие международных партнеров». «Грузия – единственный и самый надежный партнер Запада в этом регионе», – отметил он. Министр также сказал, что внутриполитический кризис в Грузии, вызванный бойкотом большей части оппозиции парламента страны, «льет воду на российскую мельницу». «Недопустим глубокий кризис в Грузии и потому, что в регионе – новые геополитические реалии, налицо рост российского военного присутствия», – заявил глава грузинской дипломатии. В начале марта стало известно, что Грузия не захотела участвовать в предложенном Турцией региональном формате «три плюс три» из-за России.