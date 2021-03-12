В Подмосковье рассказали о неадекватном поведении Грудинина

«Грудинин испортил праздник Масленицы жителям поселка, о которых он на словах радеет», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Дома культуры совхоза им. Ленина Николай Жуков, комментируя распоряжение директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина засыпать снегом одну из площадей поселка.

«Вчера мы подготовили площадь перед ДК для празднования Масленицы в субботу. Снег здесь нынешний директор не убирал в течение зимы. Поэтому мы обратились в территориальный отдел администрации для расчистки, и они прислали снегоуборочную технику. Предполагалось, что мы разместим на площади «блинную станцию», там же будет театрализованное представление и пройдут конкурсы. А сегодня утром по указанию Грудинина приехали тракторы и растаскали снег из собранных куч обратно. Теперь здесь не то что праздновать, а пройти сложно», – рассказал директор Дома культуры поселка «Совхоза им. Ленина» Николай Жуков.

Собеседник утверждает, что рационального смысла в этих действиях нет. «Это очередная демонстрация силы со стороны не очень адекватного человека. Павел Николаевич хочет доказать, что он здесь единственный хозяин и будет сам решать, что и когда нам праздновать. При этом он не считается ни с нуждами и запросами людей, ни со здравым смыслом. Позиционируя себя как «радетеля за народ», он сам же портит жизнь людей в этом поселке в угоду своим амбициям», – отмечает директор ДК.

Жуков сообщил, что «это не первая враждебная акция со стороны Грудинина». «Ранее, 10 декабря, он отключил в ДК электричество. Когда мы попытались его восстановить 27 февраля, он вырвал силовой кабель, обесточив здание. При этом Дом культуры – это не единственное учреждение, с которым воюет Грудинин», – отметил собеседник. Он также добавил, что работа этих учреждений прекратилась, они стоят без отопления.

По словам Жукова, истоки этого конфликта лежат внутри ЗАО «Совхоз имени Ленина» из-за судебного процесса, связанного с изъятием акций у директора предприятия. «Поэтому Грудинин пытается бороться не только с акционерами, но и со всеми муниципальными учреждениями в поселке. Его слова о выполнении социальных обязательств перед жителями поселка – это сплошная ложь. Он ведет себя крайне агрессивно и наносит вред не только окружающим, но и себе», – резюмирует Жуков.

Ранее Telegram-канала «Совхоз имени Ленина» сообщил, что утром «по распоряжению Павла Грудинина расчищенная для празднования Масленицы площадка у здания ДК была засыпана снегом». Также приводится видеозапись этого процесса.

Напомним, Видновский городской суд Московской области запретил Павлу Грудинину выселять детские кружки и секции из Дома культуры подмосковного совхоза имени Ленина. Перед этим работники Дворца культуры собрали подписи под открытым обращением к Грудинину, а представители трудовых коллективов, пенсионеры, активисты общественных движений и муниципальные депутаты планировали организовать серию одиночных пикетов.



Ранее сообщалось, что депутаты Ленинского городского округа написали открытое коллективное обращение к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову, в котором высказали возмущение действиями предпринимателя, экс-кандидата в президенты от партии коммунистов Павла Грудинина, пытающегося выгнать из здания поселкового ДК кружки и секции, где занимаются более 600 детей, проживающих в поселке совхоза имени Ленина.