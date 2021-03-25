На Украине заявили об угрозе экономической катастрофы из-за национализации «Мотор Сич»

Национализация украинского завода «Мотор Сич» приведет к катастрофе в экономике страны и отдалит перспективы «возвращения» Крыма, считает эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.

По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность. «Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа», – заявил Степанюк, передает РИА «Новости».

Кроме того, полагает эксперт, подобным решением Киев отодвинул от себя перспективы «возвращения» Крыма. Дело в том, что из-за национализации «Мотор Сич» китайские инвесторы теряют свои вложения, как следствие – они начинают сотрудничать с Россией, что означает признание юрисдикции Москвы над Крымом, пояснил он.

«Если хоть одно великое государство (Китай) признает Крым российским, можно сказать – все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть», – резюмировал Степанюк.

В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

МИД КНР требовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Мотор Сич» – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.