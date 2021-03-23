Болгарский эксперт указал на роль США в «шпионском шоу» вокруг посольства России в Софии

«Наши министры самостоятельно не принимают решений о начале антироссийских кампаний. В этих скандалах есть и американская рука», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский эксперт Пламен Милетков, комментируя призыв российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой к властям страны прекратить шоу на тему шпионажа.

«В болгарском обществе растет раздражение действиями нашего правительства. И оно пытается отвлечь население перед предстоящими парламентскими выборами», – считает глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.

Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова призвала власти Болгарии прекратить шоу на тему шпионажа, подчеркнув, что Москва не ведет незаконной деятельности против этой страны. В понедельник болгарский МИД объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата и предписал покинуть страну в течение 72 часов.

Милетков уверен – очередной внешнеполитический скандал нужен премьер-министру Бойко Борисову в преддверии выборов в Национальное собрание, которые пройдут 4 апреля. Основными соперниками на выборах будут партия премьера Борисова ГЕРБ, жестко ориентированная на руководство Евросоюза – и Болгарская социалистическая партия, которая одновременно считается проевропейской и русофильской.

«Все эти истории о шпионаже – старый трюк, – заметил Милетков. – Но также надо отметить, что наши министры самостоятельно не принимают решений о начале подобных антироссийских кампаний. В этих скандалах есть и американская рука. Год назад наш министр обороны Красимир Каракачанов был в США, и, возможно, там были достигнуты какие-то договоренности относительно этих дел». Отметим, что в ходе нынешнего шпионского скандала Каракачанов одним из первых заявил о наличии в Болгарии агентурной сети ГРУ, которая якобы через резидентуру в посольстве собирала информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавали сведения в Москву.

О намерении признать российских дипломатов персонами нон грата в субботу сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а в пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД