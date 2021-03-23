Россиян предупредили о риске роста цен на бензин на 14%

Цены на бензин до конца года могут вырасти на 14%; такой вариант развития событий возможен при самом негативном сценарии, сообщили в Независимом топливном союзе России (НТС).

Основная причина подорожания топлива – рост индексов экспортной альтернативы – так называемых нетбэков. А это, в свою очередь, стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки. Эксперты напомнили, что в начале года были повышены на 4% акцизы на бензин и дизельное топливо, пишут «Известия».

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно, указано в письме.

В НТС уточнили, что с началом посевной спрос на топливо только возрастет, что приведет к повышению цен. Вероятность выхода за пределы инфляции достаточно велика. Организация попросила правительство принять меры. В частности, снизить акцизы на топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, действующие демпферные механизмы не позволят им резко меняться.

Счетная палата по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года. При этом в Минэнерго поспорили со Счетной палатой.

Напомним, для сдерживания цен на топливо в России создан демпфирующий механизм. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы, чтобы цена на топливо в России не поднималась. Если же цены в России выше экспортных, компании передают часть сверхприбыли от внутренних продаж государству.