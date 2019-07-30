Путин подписал закон по демпферу на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфирующего механизма по топливу, что позволит повысить размер компенсации нефтяным компаниям недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.

Корректировка демпфера начинается с 1 июля 2019 года. Повышение размера компенсации предусмотрено в случае, если экспортные цены оказались выше условных внутренних, передает ТАСС.

С 1 августа 2019 года также предусматривается введение демпфера на авиакеросин.

В конце июня сообщалось, что правительство пообещало нефтяным компаниям, что заморозка цен на бензин не будет продлеваться на второе полугодие 2019 года.

Перед этим стало известно, что после сделки по ценам на топливо Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.