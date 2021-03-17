В Кремле усомнились в резких колебаниях цен на топливо в России

Правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, действующие демпферные механизмы не позволят им резко меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что «правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», передает ТАСС.

Он напомнил, что после предыдущих «нежелательных скачков» цен на топливо, в том числе в 2018 году, был разработан специальный демпферный механизм, который призван смягчать влияние факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть.

Ранее Счетная палата по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года. При этом в Минэнерго поспорили со Счетной палатой.

Напомним, для сдерживания цен на топливо в России создан демпфирующий механизм. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы, чтобы цена на топливо в России не поднималась. Если же цены в России выше экспортных, компании передают часть сверхприбыли от внутренних продаж государству.