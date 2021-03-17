В Минэнерго поспорили со Счетной палатой о возможности топливного кризиса

Кинолог прокомментировал смерть школьницы после нападения собак в Москве

В большинстве случаев за агрессивным поведением собаки стоят плохие воспитание и дрессировка питомца, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, комментируя смерть покусанной стаффордами и выпавшей из окна девочки.

На западе Москвы 14-летнюю девочку покусали за руки две собаки породы американский стаффордширский терьер, с которыми она находилась в квартире на шестом этаже, после чего она выпрыгнула из окна, чтобы спастись от животных. Подросток упала на козырек дома и погибла. Незадолго до смерти школьницу видели сидящей на подоконнике, она отбивалась от собак.

«Мне бы не хотелось клеймить собак породы американский стаффордширский терьер, поскольку вокруг них и так много мифов. Единственное, что стоит в очередной раз отметить, что ни одна собака не будет вести себя агрессивно без причины, вне зависимости от ее породной принадлежности. Важную роль играет воспитание и правильная дрессировка. Нет агрессивных пород, есть конкретные агрессивные особи, чьи владельцы безответственно отнеслись к вопросу их воспитания», – говорит Голубев.

За собак и детей всегда несет ответственность взрослый человек, поясняет президент РКФ. И если следствие докажет, что на девочку без причины напали собаки, их хозяин должен ответить по всей строгости закона.

«В большинстве случаев за агрессивным поведением стоит человеческий фактор. Ошибки, которые допускал хозяин при воспитании питомца, могут повлечь за собой опасные события. При этом пострадать могут и сами владельцы. Причин может быть несколько. Из-за развитого территориального и защитного инстинкта сторожевые и бойцовские псы могут напасть на незнакомца при посягательстве на их территорию или собственность. Собаки с плохой социализацией, выраженным доминантным поведением также могут нападать на человека. Причинами агрессии могут быть боль, страх, ресурсная агрессия, психологическая травма или гормоны», – рассказывает собеседник.

При этом он отмечает, что нельзя отнести породу стаффорд к бойцовой, поскольку ей может быть любая собака, которая принимает участие в боях, независимо от породы. Также он обращает внимание на то, что только специально обученный пес будет проявлять агрессию целенаправленно. Для этого он проходит курс дрессировки и нападения. Агрессия на людей – не характерное поведение для собак породы стаффордширский терьер.

«Амстаффы очень сообразительные и отлично поддаются дрессировке, но их воспитание ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Агрессивной и злобной называют эту породу те, кто не знает, как правильно общаться и воспитывать таких питомцев. У этих собак достаточно высокий порог раздражительности, поэтому вывести воспитанную собаку из себя достаточно сложно. Стаффордширские терьеры могут быть как защитниками и охранниками, так и прекрасными душевными компаньонами», – отмечает Голубев.

Эксперт подчеркивает, что всем, кто хочет завести такого питомца, нужно четко понимать, что это мощный питомец с ярко выраженными сторожевыми и бойцовскими качествами, которым нужно должное воспитание. Тем не менее, если правильно считывать сигналы, которые подает собака, можно избежать ее агрессии, таким образом защитив себя.

«О том, что животное чувствует уверенность и превосходство, скажет положение тела, в котором собака старается казаться больше: она стоит прямо, высоко подняв голову и хвост. Когда собака часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что она чувствует себя неуютно и воспринимает ситуацию как небезопасную. Широко раскрытые глаза, когда собака концентрирует свой взгляд на ком-то или чем-то, обычно обозначают возбуждение и беспокойство. Если при этом собака начинает рычать, не отводит взгляд и не моргает, проявляя другие признаки агрессии, вы имеете дело с защитным поведением», – предупреждает кинолог.

При активной агрессии животное вытягивает уши вперед и вверх, а об активной агрессии будут свидетельствовать плотно прижатые к голове уши, продолжает собеседник. Если собака скалится, морщит нос, демонстрирует зубы и смотрит в глаза – это прямая угроза, когда собака рычит – это уже красная зона, но пока что собака все еще пытается общаться, дав понять, что ее необходимо оставить в покое.

В начале января в подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли ребенка. Спустя неделю домашняя собака крупной породы причинила несовместимые с жизнью травмы ребенку в Кемеровской области, после чего хозяин сам умертвил животное.