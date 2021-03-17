Счетная палата заявила о риске нового топливного кризиса

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года, следует из отчета о работе Счетной палаты за 2020 год.

Аудиторы напомнили, что рост цен на топливо в мае 2018 года вынудил власти принять экстренные меры, передает РИА «Новости».

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», – говорится в документе.

В Минэнерго сообщили, что уже приняли ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также на обеспечение топливом регионов и доходности АЗС.

Указывается также, что важную роль продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, минимизирующий эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в России. Благодаря этому цены на АЗС в 2020 году держались в рамках инфляции, добавили в Минэнерго, напомнив, что в частности розничная цена Аи-92 выросла за этот период на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.

На данный момент, чтобы реагировать на изменившиеся реалии мирового рынка, Минэнерго и Минфин занимаются корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения.

По словам вице-премьера Александра Новака, нововведения могут вступить в силу с 1 мая. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу – в 2022 году.

Кроме того, для стабилизации ситуации на топливном рынке наращивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растут запасы топлива и его выпуск, с марта также повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива – до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) – также до 7,5%.

Ранее Новак рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе демпфера.

Напомним, демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо в России. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы, чтобы цена на топливо в России не поднималась.

Если же цены в России выше экспортных, компании передают часть сверхприбыли от внутренних продаж государству.