Нефть коррекционно подешевела после роста накануне Новак сообщил о росте запасов топлива 16 марта 2021, 00:16 Текст: Антон Антонов

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе демпфера. В понедельник Новак провел рабочее совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера, передает РИА «Новости». Он сообщил, что российские нефтяники «добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу». При этом растет «загрузка НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду». Давление на оптовый рынок удалось снизить. «Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля», – сказал он. Также Новак сообщил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая. Механизм «частично потребовал корректировки» в нынешних «макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть». Сейчас Минфин готовит соответствующий законопроект. Напомним, демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо в России. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы, чтобы цена на топливо в России не поднималась. Если же цены в России выше экспортных, компании передают часть сверхприбыли от внутренних продаж государству.

Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым 15 марта 2021, 03:57

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook. По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона. В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ 15 марта 2021, 02:33

Фото: XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Возможный выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский. Комментируя заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна готовиться к выходу из СЕ, Солтановский заметил: «Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями – представлять наш народ». «Парламентская дипломатия – важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам», – приводит слова постпреда России при СЕ РИА «Новости». Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает «цирковые шоу», отнимая у ПАСЕ время. «Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту», – отметил постпред. Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы. «Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», – сказал Солтановский в интервью «Независимой газете». Также постпред добавил, что «придется забыть» и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов. Напомним, 28 февраля глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ, указав на отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. 1 марта глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе выступления на слушаниях, посвященных 25-летию членства России в СЕ, обвинил Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных на Украине и в Прибалтике. В тот же день вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой допустил выход России из Совета Европы на фоне разногласий с Западом. 2 марта сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул: «Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом». ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V» 15 марта 2021, 10:30

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ. Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями». Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca. Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Отец убитой в Кемерово студентки потребовал привлечь к ответственности Росгвардию и ГИБДД 15 марта 2021, 10:08 Текст: Евгения Шестак

Отец убитой в январе 2020 года в Кемерово 23-летней Веры Пехтелевой направил в областную прокуратуру и Следственный комитет жалобу с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, которые не выехали на вызов по адресу, где была убита студентка. По мнению отца девушки, за убийство его дочери должны быть привлечены к ответственности не только двое полицейских Ленинского района и обвиняемый в убийстве бывший парень девушки, но и должностные лица дежурных частей ГИБДД и Росгвардии, которые не отреагировали на сигнал, передает РИА «Новости». «По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека, вследствие чего необходимо проверить в порядке ст. 144-145 УПК РФ правильность и законность действий должностных лиц дежурных частей ГИБДД, Росгвардии и других должностных лиц при несении службы и исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и соблюдения прав и законных интересов граждан, сопряженных с жизнью последних», – говорится в тексте обращения. По словам адвоката стороны потерпевших Ильи Большакова, в отношении полицейских УМВД по городу Кемерово, дежуривших в ночь убийства студентки, возбуждено второе уголовное дело по ч. 2. ст. 293 (халатность, повлекшая смерть человека. «Им (в управление МВД по городу Кемерово) также поступали эти сигналы, о том, что происходит преступление, необходимо, соответственно, было реагировать, и они точно также не реагировали...Насколько мне известно, в Следственном управлении следственного комитета (по Кемеровской области) возбуждено... уголовное дело по ч. 2 ст. 293 в отношении сотрудников дежурной части городского УВД», – рассказал адвокат. Напомним, убийство 23-летней студентки произошло в Кемерово в январе 2020 года, однако получило широкую огласку только в конце февраля 2021 года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования уголовного дела и предъявленным обвинением. По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей одного из домов с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир драка и громко кричит о помощи женщина. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате, как полагает гособвинение, потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель. В отношении него возбуждено и рассматривается в суде дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову предъявлено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), их уголовное дело 26 февраля начал рассматривать суд. Установлены причины почернения воды в Байкале 15 марта 2021, 08:29

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Кабанский районный суд Бурятии удовлетворил иск природоохранного прокурора о строительстве очистных сооружений в Танхое, где старые очистные сооружения пришли в негодность и загрязнили Байкал хлоридами. По данным ведомства, в августе 2020 года в Сети появились статьи о «черной» воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе, в связи с чем была начата прокурорская проверка, передает РИА «Новости». «В ходе ее проведения установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населенного пункта. Объект введен в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5-14 раз», – говорится в сообщении. Отмечается, что для решения проблемы необходимо строительство новых объектов инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей. Ведомство подчеркивает, что администрация Кабанского района обязана сформировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, а также принять меры по разработке проекта возведения объекта. «Однако данные действия сделаны не были. В связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействие администрации муниципального образования «Кабанский район», возложении обязанности обеспечить проектирование и строительство комплекса очистных сооружений в сельском поселение Танхойское», – сообщила пресс-служба. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль. Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией 15 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Никитин

Несколько бензовозов с сирийской нефтью уничтожены в воскресенье в результате ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб, сообщил телеканал Al Hadath. По предварительным данным, среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые, передает ТАСС. Кроме того, 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо. Правительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти. Напомним, 7 марта в результате столкновения бензовоза с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс погибли 30 человек. Зеленский открыл посольства Украины в Киеве 15 марта 2021, 19:18

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно. Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua». По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба. Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия». В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата». «Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ошибочно нашедшему алкоголь в крови ребенка эксперту вынесен приговор 15 марта 2021, 17:50

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Суд в Кировской области приговорил к шести месяцам исправительных работ судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, ошибочно установившего наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача – судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – говорится в сообщении. В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка. Также суд установил, что эксперт провел исследование трупа не в полном объеме, а также без надлежащей проверки в своем заключении отразил сведения о наличии в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 промилле. «Допущенные осужденным нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации», – говорится в сообщении. Напомним, в июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. В крови ребенка обнаружили алкоголь. Сотрудник полиции после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжал исполнять служебные обязанности. Причиной падения из окна дома 14-летней школьницы в Москве стали бойцовские собаки 15 марта 2021, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

14-летняя девочка выпрыгнула из окна жилого дома на западе Москвы, спасаясь от двух напавших на нее бойцовских собак, сообщил источник в правоохранительных органах. «14-летняя девочка находилась одна в квартире на шестом этаже с двумя бойцовскими собаками породы американский стаффордширский терьер. Собаки напали на нее и укусили не менее пяти раз за руки. Спасаясь от них, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла», – сообщил источник ТАСС. Напомним, в воскресенье в Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера. Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID 15 марта 2021, 18:01

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19. «Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook. Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине 15 марта 2021, 12:16

Фото: minek.rk.gov.ru

Текст: Наталья Макарова

«Визиты, подобные посещению полуострова делегацией китайских бизнесменов, несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя визит китайской делегации в Крым, который вызвал явное беспокойство Киева. «Нельзя сказать, что визит китайской делегации – это что-то из ряда вон выходящее. Скорее, речь идет о системной работе по заходу в регионы иностранных инвестиций», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Безусловно, такие визиты несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – продолжил собеседник и добавил, что «больше конкретики мы увидим после ответного визита крымской делегации в КНР. Такое приглашение было озвучено в ходе прошедшего визита». Белик напомнил, что «Крым традиционно интересовал международных инвесторов, переговоры с Китаем о реализации ряда инфраструктурных проектов велись с 2014 года. Потенциальных азиатских инвесторов интересовали проекты в сфере энергетики, рекреации, развития аграрного сектора». «Китай традиционно входит в тройку импортеров крымской продукции. Перспективы для развития наших взаимоотношений достаточно серьезные», – подытожил собеседник. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также отметил, что «китайские туристы и бизнесмены приезжают в Крым регулярно. Продукция крымских предприятий экспортируется в КНР». «Так что наше сотрудничество налажено, и это хороший показатель того, что в Китае мыслят реалистично, прекрасно понимая, что Украина Крымом не руководит, а только пакостит, – считает депутат. – Думаю, что наши взаимоотношения с Китаем будут развиваться и далее». Ранее депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, критикуя киевские власти, констатировал: в качестве ответа на действия Киева с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии. На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

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Как пояснили в Крыму, речь идет о действительно состоявшемся менее недели назад визите, правда, не комиссии, а Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай. Эта делегация бизнесменов 10 марта приняла участие в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021». «С 9 по 11 марта 2021 года Крым посетила делегация представителей деловых кругов КНР. Бизнесмены посетили полуостров с целью ознакомления с профильными предприятиями в таких сферах как: виноделие, продукция животноводства, туризм. Визит состоялся по линии АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Министерства экономического развития Республики Крым. Это первый визит делегации из КНР по линии Центра», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Напомним, что в конце 2010-х китайский бизнес выкупил 56% акций запорожского завода «Мотор Сич» – производителя газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. СБУ заблокировала сделку, совершенную китайскими инвесторами, год спустя суд наложил арест на акции, которыми владеют китайцы. В январе 2020 года китайские компании, участвовавшие в сделке, попали под санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским. Китай обвиняет украинскую сторону в нарушении контрактных обязательств и межправительственного соглашения двух стран от 1992 года. На фоне препятствий, которые чинят китайским инвесторам киевские власти, российский Крым предлагает бизнесу КНР куда более благоприятные условия. Как отмечал ТАСС, Китай входит в тройку импортеров крымской продукции. По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров региона в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией. В 2020 году в КНР страну было отправлено товаров на 4,1 млн долларов, что составляет долю в 12% в составе экспорта региона, сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на встрече с делегацией Пекинской экспортно-импортной торговой компании в минувшую среду. «Во время визита иностранные гости посетили ряд туристических объектов и предприятий винодельческой сферы, – сообщила сенатор Ковитиди. – КНР заинтересованы в импорте красного вина и приезде туристов в Крым. После открытия границ планируется визит первых групп туристов. Особый интерес вызывает возможность совмещения оздоровительного отдыха и гастрономических и винных туров». Добавим, что в первом полугодии 2020 года в 13,5 раза увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР. Власти Крыма сообщили, что один из региональных производителей чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения 15 марта 2021, 16:00

Фото: CDC/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. «Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости». По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре. Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах. Определена самая красивая девушка в российской армии 15 марта 2021, 11:21

Фото: Кристина Калашникова/redstar.ru

Текст: Евгения Шестак

Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова второй год подряд стала обладательницей титула «Мисс Красная звезда», она признана самой красивой девушкой в российской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны. «Титул «Мисс «Красная звезда» – 2020» по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что Толстова шесть лет служит в Вооруженных силах, занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике. Победительницей в номинации «фотомастерство» стала Кристина Калашникова. Вскоре главный печатный орган ВС РФ – газета «Красная звезда» – должен вручить лауреатам свидетельства и ценные подарки от редакции. Перерезавшего трос промальпинисту пермского пенсионера отправили к психиатру 15 марта 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Пенсионера из Перми, перерезавшего трос промышленному альпинисту, суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию, сообщили в суде. «Фигуранту дела о покушении на убийство (ст. 30 ч.3, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ) назначен один год и шесть месяцев ограничения своды с принудительным амбулаторным наблюдением, лечением у психиатра, а также назначены ограничения по выезду из города, смене мест пребывания и жительства, дважды в месяц он должен отмечаться в установленных органах», – передает РИА «Новости» сообщение Ленинского районного суда Перми. Кроме того, судом взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере 40 тыс. 814 рублей. Ранее следствие проинформировало, что в августе 2019 года 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику. Один из рабочих сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос и напарник, который поднялся на крышу и помешал пенсионеру довести задуманное до конца. Российских футболистов заподозрили в применении допинга 15 марта 2021, 09:55

Фото: ARND WIEGMANN/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, сообщили в службе коммуникаций РФС. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что антидопинговые правила нарушил нападающий «Ростова» Владимир Обухов. В его пробе, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества. «Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь», – передает ТАСС сообщение РФС. Там также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу. Напомним, летом 2018 года в отношении российских футболистов также расследовали дело о допинге, но позже его официально закрыли. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД