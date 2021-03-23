Китай оценил влияние отношений с Россией на международную обстановку

Российско-китайские отношения служат стабилизирующим фактором для международной обстановки благодаря уважению интересов третьих стран, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Китайско-российские отношения выдерживают любые испытания на международной арене и служат стабилизирующим фактором благодаря тому, что мы всегда придерживаемся принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран. Мы всегда уважаем ключевые интересы и озабоченности друг друга», – цитирует ТАСС китайского министра.

По его словам, обе страны отстаивают миропорядок, основанный на справедливости и международном праве. Также он добавил, что в этой связи Китай призывает все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Министр отметил, что великие державы «должны показать пример равенства в исполнении устава ООН, отказаться от исключительности, позиции силы, и притеснений других». «Великие державы должны с уважением относиться к разумным интересам других стран без навязывания собственной позиции, без вмешательства во внутренние дела других стран и смены власти под предлогом демократии и прав человека», – сказал Ван И.

Кроме того, Ван И заявил, что Китай намерен вместе с Россией содействовать безопасным трансграничным поездкам в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Он также отметил, что России и КНР «следует взаимно признать» так называемые зеленые паспорта здоровья двух стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Китая Ван И вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В сентябре 2020 года глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.