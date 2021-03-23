Главы МИД России и КНР обсудили подготовку контактов на высшем уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Китая Ван И вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

«Предметно обсудили пути дальнейшего продвижения практической кооперации в условиях существующих эпидемиологических ограничений, а особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях. Мы передали партнерам проект совместного заявления глав государств к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства определил характер прошедших переговоров как предельно деловой и конкретный, подчеркнув, что они прошли в традиционно дружественной, доверительной атмосфере.

«Мы в очередной раз четко констатировали, что Россия и Китай, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, продолжают тесно и плодотворно сотрудничать в практических областях, на международной арене, по сути дела по всем направлениям, которые были определены в качестве приоритетных нашими лидерами в ходе контактов президента [России Владимира] Путина и председателя [КНР] Си Цзиньпина, – сказал Лавров. – Мы будем и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Глава российского внешнеполитического ведомства посещает в Китае один из самых живописных городов страны – Гуйлинь, который расположен в юго-западной части горной системы Наньлин. Лавров отметил, что находиться в этом прекрасном месте очень приятно. «Мы, конечно, получили искреннее удовольствие от этих пейзажей», – добавил он.

Напомним, 28 декабря 2020 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом, отметили единство подходов к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны.

В сентябре 2020 года глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.