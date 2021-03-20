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Жители Киева вышли на акцию протеста против вакцинации
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Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу.
В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью «Stop fake pandemic» (остановите фейковую пандемию). Также протестующие выступают против вакцинации», сообщает «Страна.UA».
С начала пандемии на Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972 человека, летальных исходов – 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестов.
Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля. Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.
Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
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В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.
По ее словам, такой сценарий развития возможен.
Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»
Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил премьер-министр страны Марио Драги.
Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому». Премьер-министр не исключил того, что Италия сама закажет «Спутник V»: «Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим», – передает ТАСС.
Напомним, Меркель заявила, что в ЕС «должны использовать любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам». При этом она «предпочла бы европейские закупки», но «если дело не дойдет до таких европейских закупок», то ее страна готова «пойти по германскому пути в одиночку».
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Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
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Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБ Украины.
В СБ сообщили, что «Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», передает РИА «Новости».
В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».
До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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В Баварии задумались о производстве «Спутника V»
Баварский премьер Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung заявил о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Баварии, после того как препарат будет одобрен к применению.
«Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям», – сказал Зедер в интервью, передает РИА «Новости».
Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем «может производиться в Германии». Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.
18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Фон дер Ляйен заявила в интервью медиагруппе Funke, что «у нас есть возможность запретить запланированный экспорт», и это «сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», передает ТАСС.
Она указала, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.
Вместе с тем глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией: «Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС) начинается третья волна (пандемии)».
Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.
«Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – отметила глава ЕК.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Зеленский продлил санкции против Сбербанка
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Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против «дочки» Сбербанка.
Также санкции продлеваются в отношении Проминвестбанка – дочерней структуры российской госкорпорации ВЭБ.РФ, проданной украинскими властями, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский сообщил, что на заседании СНБО поддержали предложение «о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград» в отношении 27 лиц, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Киев вводит санкции вслед за санкциями США и ЕС.
В частности, СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Президент Украины отметил, что это «логично и странно». «Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали начиная с 2014 года», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский анонсировал введение в стране так называемого экономического паспорта украинца, по которому «все дети, рожденные на Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины». Они «будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке», а после «достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования на Украине». Кроме того, Зеленский утвердил решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации.
В 2017 году по решению СНБО Украины в отношении ПАО «Сбербанк» ввели санкции. Российской компании запретили выводить средства за пределы страны, а госструктурам закрыли возможность для размещения средств на его счетах.
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Аксенов отреагировал на санкции Киева
Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам», считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам».
«Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины», – добавил он.
Глава Крыма также указал, что настоящие преступники и предатели находятся в высоких киевских кабинетах.
«Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей. Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей. И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили», – написал Аксенов.
Вместе с тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла, передает РИА «Новости».
«Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться», – добавил он.
Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду.
«Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», – отметил глава парламента.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID
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В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса, сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти.
«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.
Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее римский авторитетный институт, стоящий на первой линии исследований и лечения вызываемого коронавирусом заболевания, дал положительное заключение о российском препарате.
Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил.
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.
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Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Сийярто рассказал, что «поставка вакцин с востока продолжается». Он и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров «завершили мартовские поставки». «Я также получил эту вакцину сегодня», – сообщил Сийярто. Он призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Монголия захотела производить «Спутник V»
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V», сообщают информационные агентства.
Баттулга встретился с российским послом Искандером Азизовым и заявил, что страна «имеет потенциал для производства вакцины». Он предложил послу «изучить возможность производства российской вакцины» в Монголии и передать в Кремль «предложение о сотрудничестве». Азизов обещал оперативно проинформировать Москву. Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС со ссылкой на «Монцамэ».
В феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.
На Украине решили ввести личные «экономические паспорта»
Все родившиеся на Украине дети смогут по «экономическому паспорту» получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны. После достижения совершеннолетия их можно потратить на получение высшего образования, анонсировал новый проект украинский президент Владимир Зеленский.
«Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», – сообщил Зеленский в Facebook.
Зеленский уточнил, что механизм для создания «экономического паспорта» власти представят в скором времени.
Ранее украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил, что высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», что приведет к ее краху.
В СБУ предложили ввести санкции против Януковича и Азарова
СБУ порекомендовала украинскому Совету нацбезопасности и обороны принять санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и ряда других чиновников, сообщил глава ведомства Иван Баканов.
«Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему – вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для «спасения» русскоязычного населения», – заявил Баканов, передает РИА «Новости».
По его словам, необходимо ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего главы минобра Дмитрия Табачника, экс-генпрокурора Виктора Пшонке и нескольких других чиновников, включая «министров и правоохранителей Крыма».
Баканов добавил, что в 2014 году перечисленные им лица «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на референдуме в Крыму».
При этом часть чиновников была «причастна к финансированию терроризма».
«Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию «Харьковских соглашений». А часть – до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе», – заключил он.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
СБУ проводила обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.