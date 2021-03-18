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В Киеве решили ввести строгий карантин
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Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения», – цитирует ТАСС Кличко.
Он отметил, что эти меры будут действовать три недели – по 9 апреля включительно.
Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.
Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Депутат Бундестага: У Германии есть моральный долг перед Россией, а не перед Украиной
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Заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии, прокомментировал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали.
«Мне трудно даже комментировать это заявление Мельника, настолько оно вне нормальной логики и отдает маразмом. Я сначала, было, подумал, что это какой-то фейк», – признался депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Во время Второй мировой войны у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Отметим, что в обоих случаях оккупации полуострова немецкими войсками – в 1918 году и в 1941-1944 годах, Крым не имел отношения к какому-либо украинскому государственному образованию.
«Заявление Мельника недостойно не только посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул депутат Гердт. Он предположил, что такие заявления делаются послом только для того, чтобы «как-то отрабатывать свой пост», а также продемонстрировать новой администрации США, что Украина, «несмотря на то, что она поделилась с Трампом информацией о сыне Джо Байдена, все-таки любит нового президента Соединенных Штатов». «Каждый выпрыгивает из рубашки, чтобы показать какой он крутой и еще больше разругаться с Россией», – комментирует собеседник.
Депутат считает, что правительство Германии никак не будет реагировать на подобные высказывания «и только ухмыльнется». Он также напомнил, что ФРГ ежегодно направляет Украине 1,8 млрд евро «на поддержку демократических реформ».
«Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США, – продолжает Гердт. – Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника».
«С какого это времени Россия вдруг стала врагом для Германии, а те, кто противодействовал объединению нашей страны, теперь считаются ее друзьями? – задается вопросом германский депутат. – Были ли они вообще когда-нибудь нашими друзьями? Они говорят теперь: «Вы «Северный поток» закройте и нам плевать, чем вы будете отапливать свои школы».
«Украина населена единым с Россией славянским народом и они всегда жили в мире и братстве. Сегодняшней войны в Донбассе и противостояния ее России просто не было бы, если бы Европа не повела себя так, как она повела себя с Украиной, когда еще в 2013 году гнула через колено тогдашнего президента Януковича и в итоге догнула до майдана, а потом и узаконила госпереворот», – рассуждает собеседник.
«Я пытаюсь здесь объяснить, откуда этот процесс пошел: вы же знали, что там единая граница, таможенные соглашения – зачем вы раскалывали Украину и Россию? Теперь логично было содействовать движению в обратную сторону. Давайте способствовать объединению двух народов и прекращению кровопролития. Это стало бы только маленькой частью возврата морального долга Германии в благодарность за объединение двух своих половин», – заключил Гердт.
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Иран назвал виновных в крушении украинского Boeing под Тегераном
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Иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли за вражескую цель сбитый в 2020 году под Тегераном украинский лайнер, сообщается в отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», – говорится в отчете, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию документа иранским агентством Tasnim.
Согласно отчету, причиной ошибки не могли быть техническое состояние самолета, траектория и высота полета. В документе также изложены несколько рекомендаций для предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января 2020 года Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.
На Украине испугались последствий запуска «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.
Экономист напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 млрд. «А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» (имеется в виду, очевидно, «Турецкий поток» – прим.ВЗГЛЯД), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. «Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, – около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток – 2» не запустили», – добавил экономист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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В ДНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе
За последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация, сообщило управление Народной милиции Донецкой народной республики.
«За сутки с 16 на 17 марта обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
По его словам, за минувшие сутки украинские военные провели 21 обстрел территории ДНР.
«Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР – прим. ВЗГЛЯД)... Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек», – сказал он.
Представитель ведомства указал, что украинские военные усилили группировку войск в контролируемых Киевом населенных пунктах в Донбассе. «Выявлено размещение 42 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – сообщил он.
По его словам, технику зафиксировали в восьми населенных пунктах, в числе вооружений – БМП-1, зенитно-ракетные комплексы «Оса-10», РСЗО БМ-21 «Град» и танки Т-65.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
Грызлов: Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе
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Украина подтягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и средства, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, отметив, что Киев пытается создать предлог для военной авантюры.
«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», – сказал он по итогам очередного заседания группы, передает ТАСС.
Также, как отметил Грызлов, «очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня». «Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», – добавил он.
Ранее в ДНР заявили, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Еврокомиссар прояснил перспективы «Спутника V» в Европе
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Среди вакцин – кандидатов (на применение в ЕС), конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter ЕК.
Так Бретон ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Польше вводится тотальный локдаун из-за коронавируса
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости».
По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы.
Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
«Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги», – добавил глава ведомства.
Главной причиной таких темпов распространения заболевания, по его словам, является британский штамм вируса. «Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%», – пояснил министр.
За последние сутки в стране подтвердился коронавирус у 25 тыс.52 человек, число новых случаев по сравнению с прошлой средой выросло на тысячи.
В начале марта несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. По данным белорусских властей, первые образцы этого штамма проникли в страну из Польши, Украины и Египта.
«Спутник V» поддержали главы трех регионов Германии
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Премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V», сообщили издания редакционной группы Funke.
«По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. Россия в плане науки – большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину», – приводит ТАСС слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера. «Вакцину нужно допустить», – подчеркнул политик.
Глава Тюрингии Бодо Рамелов со своей стороны сказал, что «зависимость от [вакцины компании] AstraZeneca делает германскую прививочную кампанию уязвимой». «Поэтому важно наконец-то рассмотреть тему «Спутника V», – сказал он. Политик выступил против политического решения относительно российской вакцины.
«Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль, – сказал премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. – Когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было».
Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Вирусолог назвал причину для роста заболеваемости COVID вопреки весеннему потеплению
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В весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит снижаться. Но если люди не будут вакцинироваться, то количество инфицированных снова начнет расти, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
Количество заболевших в России постепенно снижается. Так, по данным на 17 марта, за сутки выявлено практически 8998 новых случаев коронавируса, что на 395 случаев меньше, нежели днем ранее.
«Сейчас заболеваемоость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идет последние недели. Поэтому, думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится», – говорит Альштейн.
Он отметил, что пока затрудняется сказать, как снизится ежесуточное количество заболевших в день. Но при этом уверен, что число заболевших стабилизируется на каком-то уровне.
«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – считает вирусолог.
В качестве еще одной угрозы Альштейн называет появление и распространение новых штаммов вируса, которые могут быть более заразными. Тем не менее врач прогнозирует, что эпидемия все-таки продолжит идти на спад.
Ранее ученые пришли к выводу, что весенний сезон поспособствовал быстрому распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.
Попова призвала носить маски привитых и переболевших COVID
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.
По ее словам, даже у человека, имеющего иммунитет к коронавирусу, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой и способный заражать других людей вирус.
«Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, может ли привитый человек или переболевший быть носителем вируса, передает РИА «Новости».
При этом передача коронавируса от человека к человеку чаще всего, как отметила Попова, происходит внутри семьи. «Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит», – добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год.
Напомним, в феврале Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Кроме того, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации
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Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала всех участников конфликта в Донбассе воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности.
«Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», – приводит ТАСС заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине после встречи Контактной группы (КГ) в формате видеоконференции.
«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется. Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер», – цитирует Грау пресс-служба представительства ОБСЕ на Украине.
Однако, по мнению спецпредставителя, «с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта». Кроме того, считает Грау, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта. «Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ (трехсторонней Контактной группы) и ее рабочих подгрупп», – отметила спецпредставитель.
Накануне полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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На Украине предложили ввести наказание за «пропаганду русского мира»
В Верховной раде Украины предложили ввести уголовную ответственность за «пропаганду» идеологии «русского мира», сообщил украинский парламент.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук. Один из документов называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии «русского мира», второй – «Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира», передает РИА «Новости».
На сайте украинского парламента в настоящее время нет текстов документов, также отсутствуют пояснительные записки к ним.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», – подчеркнул он.
Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир».