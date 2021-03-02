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В Крыму ответили на заявление Авакова о возвращении под контроль Киева
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Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что поставлять воду в Крым следует только при условии контроля Киева над регионом.
Черняк объяснил Авакову, что «Крым никогда не вернется в состав Украины». Депутат заявил: «Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?». Он подчеркнул, что в Крыму «со всеми проблемами справлялись и будут справляться и дальше». Черняк выразил уверенность, что «с такой поддержкой, которую оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением».
Черняк сказал, что в Киеве «как мантру» повторяют одни и те же заявления, хотя в Крыму о них даже не вспоминают. «Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, прeзидент России Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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«Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований.
Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС.
В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Партия Шария, которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и Партия Шария, поскольку в отношении ее лидера Анатолия Шария сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1%, и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2%. «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль.
Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины.
Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко.
В начале февраля почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента.
Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге
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Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки.
«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова.
По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она.
В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она.
«Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова.
Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование.
Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.
«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий... Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. «По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», – написал министр.
Он также добавил, что никогда не будет покрывать «негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.
Партию Зеленского лишили госфинансирования
В отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений.
Ведомство остановило государственное финансирование партии «Слуга народа» из-за выявленных нарушений. Документы переданы в полицию, передает «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Отмечается, что признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах трех политических партий: «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула Украинская перспектива», «Слуга народа» (в отчетах за два отчетных периода).
«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии Слуга народа», – говорится в сообщении.
Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине.
В Днепре депутат назвал русский язык «восточноукраинским»
Депутат Днепровского облсовета от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Геннадий Гуфман начал обращение к коллегам на украинском языке, однако затем попросил сказать несколько слов на «восточноукраинском языке», подразумевая русский язык.
«Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском языке», – сказал депутат, и в сессионном зале послышался смех, сообщает портал InfoResist.
Ранее в городе Днепре одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко.
Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
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На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов
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Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщил руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.
«Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период – прим. ВЗГЛЯД). Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Завитневича.
По его словам, в данный резерв войдет небольшая группа граждан, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт». В связи с этим он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие. Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Он также предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.
Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
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Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было
Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», – отметил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией.
Политолог объяснил падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился, поскольку избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, считает украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.
Как написал Головачев в своей колонке для портала «Главред», настоящий рейтинг у политика появляется, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия. «Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», – считает эксперт.
Он уверен, что 73% голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, «все что угодно, но не политический рейтинг». Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих.
«И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», – заключил эксперт.
В сентябре 2020 года, по данным социологической группы «Рейтинг», Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 29% потенциальных избирателей, в декабре этот показатель опустился до 27%. В феврале немецкое издание Suddeutsche Zeitung писало, что президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы.
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США выделили Украине еще 125 млн долларов в рамках военной помощи
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Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», – цитирует ТАСС Кирби.
Он также отметил, что в пакет помощи Украине не входят противотанковые комплексы Javelin. «В объявленный сегодня пакет (помощи) войдут два патрульных катера Mark IV (…) Это доведет наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021–2024 финансовых годах (…) Ракеты Javelin не входят в этот пакет», – цитирует РИА «Новости» представителя Пентагона.
В январе Госдепартамент США решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена на безопасность и стабилизацию экономики.
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В Болгарии высмеяли украинский электроброневик
Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии.
Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости».
В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы – из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей.
«А что в нем украинского? Наверное, только цепи», – написал один из пользователей.
«Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» – предложил другой комментатор.
«Вот бы еще он летал!» – добавил третий читатель.
«Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», – заметил еще один пользователь.
«А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» – задался вопросом другой комментатор.
Пентагон назвал условие получения Киевом 150 млн долларов
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Украина получит 150 млн долларов в рамках оборонного бюджета США за 2021 финансовый год (начался 1 октября), когда в Вашингтоне убедятся, что Киев добился прогресса по военным реформам, заявил Пентагон.
Всего Конгрессом было одобрено предоставление Киеву в 2021 финансовом году 250 млн долларов. Как пояснили в американском военном ведомстве, «остающиеся 150 млн долларов» Киеву выделят, если Пентагон и Госдеп подтвердят, что «Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет».
В Пентагоне заявили, что Украина должна продолжать реформы для «повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО». Вашингтон заверил, что остается привержен оказанию Киеву помощи «для продвижения евроатлантических устремлений» Украины, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. В ноябре сообщалось, что с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.
Украинская оппозиция обвинила власти страны в госизмене
Обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины, считают в украинской «Партии Шария», которую возглавляет блогер Анатолий Шарий.
«Обвинение в госизмене стоит предъявлять не представителям украинской оппозиции, а тем, кто сегодня руководит государством. К сожалению, действующей украинской власти принадлежит абсолютный рекорд по развалу украинской государственности», – заявление опубликовано на странице партии в Facebook.
В пресс-службе партии подчеркнули, что репрессии, цензура и террор националистов не способны помочь власти скрыть принадлежность к развалу государственности на Украине.
Также в сообщении отметили, что «в отличие от нынешнего руководства Службы безопасности Украины», партия действует в рамках закона, и когда политсила «войдет в государственную власть», поступит с СБ так, как требует закон.
Ранее СБУ ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
В ДНР оценили заявление представителя Киева об «освобождении» Донбасса
Заявления представителей Киева об «освобождении» Донбасса в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский.
«Украинская делегация в контактной группе с начала года всеми силами демонстрирует свою милитаристскую риторику. Не исключением стали и входящие в делегацию Украины общественные эксперты… Хочется уточнить у общественного эксперта украинской стороны, от кого конкретно он и киевская власть собираются «освобождать» Донбасс», – передает его слова РИА «Новости».
Московский напомнил, украинские силовики за последние недели значительно усилили интенсивность обстрелов ДНР, в том числе из тяжелого вооружения. Также, по словам пресс-секретаря, Киев предпринимает попытки политического давления через препятствование пропуску гуманитарных грузов ООН и Красного Креста в республику.
«Все эти действия позволяют сделать вывод, что господин Гармаш и его руководство ставит перед собой цель «освободить» Донбасс в том числе от мирного населения, которое в силу своей гражданской позиции так неугодно украинским властям. ДНР не допустит этого», – добавил Московский.
Он подчеркнул, что республика по-прежнему привержена минским соглашениям, но «в случае роста угрозы для гражданского населения, ДНР способна адекватно ответить на любые агрессивные действия со стороны официального Киева».
Напомним, член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
В Совфеде обвинили Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных
Совет Европы не стремится на деле защищать права русскоязычных граждан, хотя и заявляет о верховенстве права, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе выступления на слушаниях, посвященных 25-летию членства России в СЕ.
«Накануне юбилея вступления России в Совет Европы я открыл главную страницу на сайте организации. И первая, главная новость звучит так: «Семь лет аннексии Крыма Россией», – передает его слова РИА «Новости».
Косачев заявил, что хотел бы услышать, что «Совет Европы обеспокоен практикой закрытия СМИ на Украине, если уж речь идет об украинской тематике, или обеспокоен нарушением прав русскоязычных граждан, или водной блокадой Крыма».
По словам сенатора, «говоря о верховенстве права, Совет Европы, включая ПАСЕ, уходит от своих принципов». «Когда мы говорим о возможной конфронтации России и СЕ, дело не в нас», – отметил он.
Косачев пояснил, что на своем сайте СЕ говорит о защите национальных прав меньшинств, но в этом перечне нет русскоязычных граждан. Сенатор полагает, либо организация считает русскоязычных на Украине коренными жителями, и тогда должны соблюдаться все их права, либо «считает русскоязычных граждан меньшинством на Украине, Латвии, то тогда СЕ кривит душой и не собирается заниматься защитой их прав».
Он добавил, что основные проблемы в отношениях между Россией и Советом Европы провоцирует ПАСЕ. При этом он отметил, что российской делегации не просто работать в этой Парламентской Ассамблее.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.
Подразделения контроля за оборотом оружия на Украине расформировали из-за тотальной коррупции
На Украине расформировали все подразделения контроля за оборотом оружия после того, как проверка выявила более 2 тыс. нарушений при выдаче разрешений на оружие, соответствующий указ подписал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Отмечается, что более полугода сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия.
«В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это – и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые «травматы» – устройства для отстрела резиновых пуль», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
Глава Нацполиции заявил, что разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие.
«Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы», – уточнил глава ведомства. Было разоблачено девять сотрудников полиции, которые принимали участие в этой схеме.
«Сегодня, 1 марта, Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы. Сейчас завершается формирование нового подразделения по другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время он будет представлен обществу», – добавили в Нацполиции.
Кроме того, каждое личное дело владельца оружия на Украине будет проверено отдельно на предмет законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято.
Напомним, в июне прошлого года депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) новые предположительные доказательства причастности к коррупции в Киеве высокопоставленных чиновников и политиков.