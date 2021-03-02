В Крыму ответили на заявление Авакова о возвращении под контроль Киева

Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что поставлять воду в Крым следует только при условии контроля Киева над регионом.

Черняк объяснил Авакову, что «Крым никогда не вернется в состав Украины». Депутат заявил: «Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?». Он подчеркнул, что в Крыму «со всеми проблемами справлялись и будут справляться и дальше». Черняк выразил уверенность, что «с такой поддержкой, которую оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением».

Черняк сказал, что в Киеве «как мантру» повторяют одни и те же заявления, хотя в Крыму о них даже не вспоминают. «Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, прeзидент России Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

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