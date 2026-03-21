Израиль начал перехват запущенных Ираном ракет
ЦАХАЛ зафиксировал пуски иранских ракет и задействовал системы ПВО
В небе над Израилем вновь зафиксированы ракеты, выпущенные с территории Ирана, оборонительные системы страны работают на перехват целей, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля выявила ракетную угрозу со стороны Исламской Республики и начала перехват целей, передает РИА «Новости.» Военные подтвердили факт атаки и работу защитных комплексов.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – заявили в ЦАХАЛ.
Ранее, 28 февраля, Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по объектам внутри Ирана. Тегеран отвечает атаками на израильскую территорию и военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ранее сообщили о повторном ракетном обстреле со стороны исламской республики.
Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары по противнику до его полной капитуляции.