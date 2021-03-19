В Минздраве сказали о защите россиян от вакцин-подделок

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» официально зарегистрирована в стране и централизованно поступает в медучреждения, поэтому подделка данного препарата исключена, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором российской системы маркировки «Честный знак», заверили, что цифровая маркировка «Спутник V» обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения, поэтому подделка препарата исключена.

«Каждая партия вакцины сопровождается соответствующей документацией, поступает централизованно в региональные министерства и департаменты здравоохранения, которые в свою очередь распределяют их по тем лечебным учреждениям, в которых проводится вакцинация», – говорит Козлов.

Так что, учитывая тот факт, что в гражданский оборот вакцина поступает централизованно, поскольку является бесплатной для населения страны, риски подмены того или иного препарата попросту исключены, заверяет врач. Он также подчеркивает, что нет абсолютно никакой необходимости просить медработника о проверке препарата, поскольку подмены быть ни в коем случае не может.

«Вакцина официально зарегистрирована в Российской Федерации и имеет регистрационное удостоверение. Направляют вакцины исключительно государственные органы. Гражданам абсолютно не стоит переживать по этому поводу», – уверен собеседник.

Он также обратил внимание на то, что за подделку вакцины, как и за подделку других лекарственных средств следует уголовная ответственность.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Мексике изъяли партию препарата, дизайн и упаковка которого являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».