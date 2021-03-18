Партию поддельной вакцины «Спутник V» изъяли в Мексике

В Мексике изъята партия препарата, имитирующего российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Ранее сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

В фонде поблагодарили мексиканские власти, таможенные органы и вооруженные силы за задержание поддельной партии.

«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», – сказано в сообщении.

В РФПИ подчеркнули, что каждая произведенная партия вакцины «Спутник V» проходит самый строгий контроль. «Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры», – пояснили в фонде.

Как полагают в РФПИ, попытка поставки поддельной партии вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники».

«Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины «Спутник V» путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования», – заявили в РФПИ.

Отмечается, что фонд и российские государственные органы продолжат сотрудничество с мировыми правительствами и партнерами для совместной идентификации поддельной вакцины «Спутник V» и обеспечения безопасности цепочки поставок.

«Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ», – заключили в РФПИ.

Ранее резидент России Владимир Путин заявил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине.

Так, стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V».

При этом российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.