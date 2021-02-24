Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России

За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент указал, что «недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать». «Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», – сказал Путин.

Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом.

При этом, по его словам, многие партнеры Москвы весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству, и Москва приветствует такой настрой.

«Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – добавил Путин.

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