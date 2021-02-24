Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России

|
24 февраля, среда | Последнее обновление — 16:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
Разделы
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Подробности...
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.
Подробности...
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
Подробности...
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент указал, что «недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать». «Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», – сказал Путин.
Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом.
При этом, по его словам, многие партнеры Москвы весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству, и Москва приветствует такой настрой.
«Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – добавил Путин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко
|
|
Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», – сообщил Песков. По его словам, главным образом стороны говорили «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», передает РИА «Новости»
«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный – и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», – добавил Песков.
По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
Песков добавил, что инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений. «Совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», – сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.
При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности. «В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», – отметил Песков.
Кроме того, Путин и Лукашенко «говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны». «Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», – сказал Песков.
Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом
|
|
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
В материале говорится об очевидных преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы, передает РИА «Новости».
За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, указывает автор статьи. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины – порядка 10 долларов за дозу.
Все эти преимущества делают российскую вакцину «экспортным хитом», – заключает автор публикации.
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.
Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
|
|
Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ.
«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
В то же время Путин указал, что «уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижается».
В январе Путина заявил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации.
Песков объяснил, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз
Президент Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, здоровье у него крепкое, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.
«Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора». – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, почему, несмотря на 20-градусный мороз, глава государства был без головного убора во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля.
Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии
В Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в бундестаге.
«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на канал RTL.
Меркель отметила, что рабочая группа под начальством федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжать разрабатывать стратегию постепенной отмены действующих ограничений.
В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.
Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский. Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан – в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тыс.; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 до 700 тыс.; для юрлиц – от 1,5 до 3 млн рублей.
Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тыс. рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс., для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.
Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей; для ИП – от 50 до 100 тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тыс. рублей.
Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тыс.; для ИП – от 100 до 300 тыс.; для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тыс. рублей; для ИП – от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тыс. рублей.
Медики в Греции заявили о пяти серьезных случаях побочных эффектов от вакцинации
Греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, рассказала председатель национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.
«Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией», – цитирует профессора РИА «Новости».
В Греции вакцинацию начали 27 декабря, в стране уже сделано более 730 тыс. прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.
Россиянам разрешили въезд в Грузию
|
|
Грузинское правительство приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кроме россиян с отрицательными тестами в страну смогут прибывать граждане Азербайджана, Армении, Украины, Казахстана и Белоруссии. В то же время сухопутные границы Грузии остаются закрыты, их могут пересекать только граждане Грузии или члены их семей.
Также с 1 марта в Грузии постепенно начнут работать рестораны, театры и кинотеатр, а также отели на горных курортах. При этом комендантский час сохраняется, он действует с 21.00 (20.00 мск) до 5.00 (4.00 мск).
Ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии коронавирусом заболели около 270 тыс. человек, скончалось 3463.
Между тем ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тыс. человек заболели коронавирусом, 3390 скончались.
Путин заявил о бесперспективности санкций против России
Использование инструментов спецслужб и применение санкций в отношении России абсолютно бесперспективны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства.
Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными
Странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В мире сделано 210 млн прививок вакцинами от COVID-19, однако половина из них приходится всего на две страны, а 80% – на 10 стран. При этом более 200 государств еще не использовали ни одной дозы вакцины», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Также руководитель ВОЗ отметил, что 7 апреля на Всемирном дне здоровья планируется обсудить «построение более здорового и справедливого мира». «Но чтобы эта тема стала реальностью, а не просто лозунгом, нам нужны срочные действия стран с высокими доходами и производителей [вакцины]», – добавил Гебрейесус.
Пандемия показала, что человеческое здоровье не существует в вакууме, а вакцины против коронавируса могут взять заболевание под контроль.
В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявлено 11 749 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1417, Санкт-Петербурге – 909, Московской области – 695. Всего в стране выявлено 4 200 902 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 751 562 человек, из них 12 218 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 84 430 человек.
Накануне, 23 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 823. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 74.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корреспондент CNN привился «Спутником V»
Корреспондент американского телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Этот момент запечатлен в репортаже, опубликованном на сайте телеканала во вторник.
«Я не слишком переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены ее масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале. Было установлено, что она вполне безопасна, а ее эффективность составляет 91,6%. Это очень хорошо», - отметил журналист перед вакцинацией. «Так или иначе, теперь уже слишком поздно, поскольку это уже сделано», – передает ТАСС слова Чэнса после прививки.
«Примечательно, что я могу получить прививку здесь в России, хотя я совсем не отношусь к категории тех, кто уязвим», – добавил Чэнс. В материале (видео доступно по ссылке) отмечается, что съемочная группа CNN была приглашена для вакцинации представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Журналисты американского телеканала посетили также предприятие «Генериум» в поселке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину. Главный научный сотрудник предприятия сообщил, что на нем выпускают «несколько миллионов» доз вакцины в месяц. Он отметил, что объем производства вскоре рассчитывают увеличить до примерно 10 млн или 20 млн доз вакцины в месяц. В репортаже констатируется, что «спрос на «Спутник V» в мире продолжает расти».
Напомним, во вторник министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», теперь он зарегистрирован уже в 33 странах.
Вакцинация от коронавируса стартовала на Украине
Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, первую дозу получил врач-реаниматолог в Черкасской области, сообщил глава областной администрации Александр Скичко.
«У нас есть первый вакцинированный», – сообщил Скичко, уточнив, что им оказался врач-реаниматолог местной больницы.
Медик был привит поступившей накануне из Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, передает ТАСС.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китайский эксперт заявил об усилении влияния России на мировой арене
Москва во время пандемии нового коронавируса смогла усилить влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами, считает глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи.
«В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, Россия смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние (на международной арене)», – заявил Сунь Чжуанчжи, передает ТАСС.
В то же время, уточнил эксперт, «возросли издержки», которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии России «с Европой и США остается прежней».
По мнению главы центра, отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии России с Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и «выступая против клеветы США в адрес Китая».
«Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», – подытожил Сунь Чжуанчжи.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Мясников предсказал эволюцию в восприятии COVID-19
|
|
Коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными, считает врач и ведущий Александр Мясников.
«Мутации вирусов – естественное для них состояние. Коронавирус – не исключение. Хорошая новость – коронавирус далеко не самый охотно мутирующий вирус, но тем не менее он мутировал, мутирует и будет мутировать», – написал Мясников в Telegram, подчеркнув при этом, что современные вакцины пока покрывают все эти мутации.
Он указал, что сейчас «не только общая смертность, по данным ВОЗ, снизилась на 20%, но и (…) смертность крайне тяжелых больных в реанимациях сегодня снизилась вдвое по сравнению с первой волной».
«Была испанка, был гонконгский грипп, однако сегодня грипп особо никого не пугает (зря, кстати). COVID-19 ждет такая же эволюция, как в реальности, так и в нашем восприятии. Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации», – добавил Мясников.
Ранее Мясников объяснил необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции групп риска по этому заболеванию.
|
|