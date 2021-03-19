На строительство Центра культурного развития в Арзамасе решили направить 350 млн рублей

На строительство Центра культурного развития в Арзамасе решили выделить 350 млн рублей, в здании создадут спортивную и культурную зоны, зрительный зал и эстраду с киноэкраном, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова в ходе рабочей поездки в Арзамас посетила объекты, где в ближайшее время начнутся строительные и ремонтные работы, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Замминистра побывала на площадке, где в мае начнется строительство нового Центра культурного развития (ЦКР). На этот объект выделено финансирование в размере 350 млн рублей.

Согласно проекту, в здании ЦКР будут созданы спортивная и культурная зоны, основным помещением станет зрительный зал на 500 мест и эстрада, оборудованная киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций и занавеса.

Также на первом этаже разместится выставочный зал, на втором этаже – вокальная студия, конференц-зал и хореографический класс, а помещения третьего этажа планируется оборудовать для клубов по интересам.

«В Арзамасе есть острая необходимость в собственной площадке для культурного досуга и творческой занятости. Городской дом культуры вынужден арендовать помещения у предприятия «Темп-Авиа», срок аренды при этом заканчивается в августе 2021 года. Центр культурного развития, строительство которого стартует в этом году, не только решит эту проблему, но и расширит наши возможности. Рассчитываю, что уже в 2022 году у нас будет новый дом для кружков, секций, хореографии, цирковой студии, с большим зрительным залом на 500 мест», – отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Другим значимым объектом в ходе рабочей поездки стал Арзамасский музыкальный колледж, который в 2022 году отметит 60-летний юбилей. В преддверии праздника здание учреждения будет реконструировано, для проведения работ из федерального и областного бюджетов выделено 122,6 млн рублей.

За два года планируется выполнить усиление фундамента здания, ремонт кровли и фасада, коммуникационных систем и вентиляции. Также средства заложены на проведение внутренней отделки помещений и установку специального лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное внимание заместитель регионального министра культуры уделила Детской музыкальной школе имени Бутаковой, которая ожидает начала ремонта фасада и замены окон. Напомним, 9,9 млн рублей на выполнение работ было выделено из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Культура».

«Программа посещения была очень насыщенной, мы побывали в школах искусств, колледже, библиотеке и музеях. Помимо основной задачи – контроля объектов строительства, работы на которых начнутся в этом году, мы не могли оставить без внимания и другие учреждения. Мы любим наши районы и стараемся чаще посещать их, чтобы наладить прямой диалог и оценить, какая реальная помощь им нужна», – сообщила Суханова.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».