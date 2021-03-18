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Синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы пылью из КНР
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Синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана, заявив, что экологическая ситуация изменилась из-за облачности и слабого ветра.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что «это невозможно», потоки воздуха «направлены с севера, не с юга, не с Ближнего Востока, не со Средней Азии, где все это наблюдается», передает РИА «Новости».
«Экологическая ситуация немного ухудшается только за счет подинверсионной облачности и слабого ветра, слабой турбулентности, перемешивания облачности, это всегда ведет к накоплению вредных примесей в нижнем пограничном слое», – пояснил он.
Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова также отмечает, что загрязнение не могло быть связано с пылевыми бурями.
«Погоду у нас накануне определял гребень повышенного атмосферного давления и ветер был довольно слабый. При таких условиях у нас возможно накопление вредных примесей в утренние часы, но то, что оно не превышает никаких ПДК и так далее, не представляет угрозу – это совершенно точно. Потому что сейчас усиливается ветер, за счет конвективного перемешивания воздух естественным образом очищается. Это всегда бывает в условиях антициклона, облачности и при штилевой погоде», – сказала синоптик.
Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе.
По мнению специалистов, одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана.
Ранее желтый снег выпал в Ульяновске, в пресс-службе минприроды региона сообщили, что это могло произойти из-за песчаных бурь со стороны Китая.
Немецкие СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена
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Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а скорее только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt.
Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкций, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северного потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечном итоге все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
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Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.
По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
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Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.
Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».
«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.
Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.
Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.
В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.
Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.
«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
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Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».
«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.
«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.
«Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.
«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.
«Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.
«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.
«Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.
Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.
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Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.
Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве
Разработчику многоразового космического орбитального корабля-ракетоплана «Буран» Александру Кибальченко предъявили обвинение в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве, сообщил его адвокат Александр Карабанов.
«Разработчик «Бурана» 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства», – передает ТАСС сообщение адвоката.
По версии следствия, 4 марта на улице Маршала Тухачевского в столице четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Изначально фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с похищением человека»), позже им дополнительно инкриминировали признак «из корыстных побуждений или по найму», затем «похищение человека». В настоящее время все они находятся в СИЗО. Следствие полагает, что Кибальченко заказал убийство бывшего зятя из-за споров при разводе с его дочерью. Уточняется, что профессор отдал за убийство 50 тыс. долларов.
В январе Следственный комитет рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту.
Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
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В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.
По ее словам, такой сценарий развития возможен.
Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
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В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».
Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Дачников предупредили о новых штрафах
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Штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила, рассказал юрист Алексей Петропольский.
«Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», – приводит «Прайм» слова юриста.
Согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен быть менее одного метра, глубина – от 30 сантиметров, а расстояние от кострища до ближайших строений – не менее 30 метров. По словам юриста, выполнить это требование практически невозможно при наличии дачных участков в шесть или 12 соток.
За сжигание опавшей листвы штраф составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до 4 тыс.рублей, если дачник игнорировал противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».
Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech
В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ.
После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK.
Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание.
Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского.
Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет.