Названы необратимые последствия делирия при коронавирусе

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, в чем опасность проявлений делирия – психического расстройства, для которого характерны помутнение сознания, галлюцинации и бред – при коронавирусе и насколько часто наблюдается это состояние.

Медик пояснил, что коронавирусная инфекция прежде всего поражает сосуды, в том числе головного мозга. «Соответственно, если имеются нарушения мозгового кровообращения, то симптоматика может быть самой разнообразной, начиная от банальных инсультов и заканчивая всякими психическими отклонениями – делириями, изменением психики, изменением девиантного поведения», – рассказал он «Вечерней Москве».

Делирий относится к острым психологическим состояниям. Опасность заключается в том, что расстройство психики может сопровождаться спонтанной двигательной активностью. Есть риск, что человек нанесет повреждения себе или окружающим. Похожие ощущения испытываются, говорит врач, при белой горячке – алкогольном варианте делирия, когда начинает мерещиться опасность и пациент старается от нее защититься. Это острая форма психоза.

Эксперт ВОЗ, директор Института исследования проблем психического здоровья Владимир Менделевич также сообщил, что помимо непосредственно «ковидных» симптомов за последний год в мировой научной литературе были описаны ситуации, как на коронавирус реагировала психика.

«Это был и делирий, довольно часто возникавший в остром периоде, связанный с основным заболеванием. Это было и тревожное расстройство, и обострение хронических психических расстройств, атопические и депрессивные расстройства. То есть целый спектр различных проблем», – рассказал он.

Однако делирий, по его словам, можно увидеть только в «красной зоне», когда у человека наблюдается острое состояние, высокая температура и мозг работает не так, как положено. Расстройство сознания, добавляет он, бывает только на этом этапе.

Причина такого состояния – в интоксикации от вируса, продолжает слова коллеги доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ имени Пирогова Жанна Гарданова. Главная опасность делирия – отсутствие ясного сознания, и лечить этот недуг можно дезинтоксикацией от вируса только в стационаре.

О том, что при коронавирусе у пациентов возможны проявления делирия на днях заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Кроме того, в Минздраве сообщили, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.