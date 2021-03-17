Посол оценил ужесточение позиции Лондона по отношению к Москве

Посол России в Британии Андрей Келин прокомментировал комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

Он заявил, что новая британская «стратегия, без сомнения, представляет собой шаг к ужесточению внешнеполитической линии». В стратегии 2015 года говорилось не только об «агрессивном поведении» России, но и о «необходимости сотрудничества», а в «новой стратегии этого нет», любое упоминание России «привязана к слову «угроза», передает ТАСС.

«Местами там доходит до вещей, вызывающих улыбку, поскольку говорится о культурной и информационной экспансии России и Китая, что также составляет угрозу для Великобритании», – сказал Келин, напомнив о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, признавшего, что «у НАТО нет ощущения военной угрозы со стороны России».

Келин объясняет позицию Лондона попыткой оправдать расходы на оборонные цели в разгар экономического кризиса, а также тем, что Британия по непонятной причине исторически чувствовала себя противницей России. По его словам, Лондон «демонтировал двусторонние отношения» на протяжении последних лет, «приведя их к нынешнему плачевному состоянию».

Кроме того, он назвал дело об отравлении Скрипалей «полностью сфабрикованным британскими властями». Как отметил Келин, некоторые британские СМИ ожидали, что Лондон прямо назовет Россию враждебным государством, но этого не произошло. По словам посла, Россия намерена «вести себя в отношении Великобритании точно так же, как она ведет себя в отношении нас». При этом политические контакты между двумя странами сохраняются по линии МИД и посольств, растет товарооборот, Россия занимает 12-е место в списке крупнейших торговых партнеров Британии.

Келин уверен, что России и Британии когда-нибудь все же «придется налаживать контакты, и хотелось бы раньше, чем позже». Как отметил дипломат, есть целый ряд областей, где Россия хотела бы иметь соглашения с британской стороной, и после Brexit этот вопрос стал еще более актуальным. Так, у двух стран «старое авиационное соглашение от 1957 года, нет никакого соглашения по морским делам». Кроме того, «важно иметь соглашение в области развития мирного атома, которого тоже нет, так как все шло через Евросоюз». Келин полагает, что «достаточно скоро, думаю, в течение года, это произойдет». Однако, как отметил посол, «такие вещи, как сегодняшний обзор и опубликованный полгода назад доклад по разведке, отбивают аппетит к тому, чтобы наращивать политический диалог».

Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.