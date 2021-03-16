Первую машину Немцова выставили на продажу

На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США

Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева.

По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны.

«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи.

В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает «насколько высок уровень производства в Украине».

При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.

«Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор.

Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.

«Однако, если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор

Тем не менее, он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны.

Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.

В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.