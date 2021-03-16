Стоимость биткоина упала на 10%

Отец убитой в Кемерово студентки потребовал привлечь к ответственности Росгвардию и ГИБДД

Отец убитой в январе 2020 года в Кемерово 23-летней Веры Пехтелевой направил в областную прокуратуру и Следственный комитет жалобу с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, которые не выехали на вызов по адресу, где была убита студентка.

По мнению отца девушки, за убийство его дочери должны быть привлечены к ответственности не только двое полицейских Ленинского района и обвиняемый в убийстве бывший парень девушки, но и должностные лица дежурных частей ГИБДД и Росгвардии, которые не отреагировали на сигнал, передает РИА «Новости».

«По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека, вследствие чего необходимо проверить в порядке ст. 144-145 УПК РФ правильность и законность действий должностных лиц дежурных частей ГИБДД, Росгвардии и других должностных лиц при несении службы и исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и соблюдения прав и законных интересов граждан, сопряженных с жизнью последних», – говорится в тексте обращения.

По словам адвоката стороны потерпевших Ильи Большакова, в отношении полицейских УМВД по городу Кемерово, дежуривших в ночь убийства студентки, возбуждено второе уголовное дело по ч. 2. ст. 293 (халатность, повлекшая смерть человека.

«Им (в управление МВД по городу Кемерово) также поступали эти сигналы, о том, что происходит преступление, необходимо, соответственно, было реагировать, и они точно также не реагировали...Насколько мне известно, в Следственном управлении следственного комитета (по Кемеровской области) возбуждено... уголовное дело по ч. 2 ст. 293 в отношении сотрудников дежурной части городского УВД», – рассказал адвокат.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло в Кемерово в январе 2020 года, однако получило широкую огласку только в конце февраля 2021 года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования уголовного дела и предъявленным обвинением.

По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей одного из домов с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир драка и громко кричит о помощи женщина.

Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате, как полагает гособвинение, потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель. В отношении него возбуждено и рассматривается в суде дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову предъявлено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), их уголовное дело 26 февраля начал рассматривать суд.